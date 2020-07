M. Vallo: Súdy potvrdili, že sme mali právo vstupovať do meniarne

Bratislava 24. júla (TASR) – Súdy definitívne potvrdili, že pracovníci hlavného mesta, respektíve Dopravného podniku Bratislava (DPB) mali právo v rámci rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály vstupovať do elektrickej stanice – meniarne Dolné Krčace. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že vlastníci pozemkov pod meniarňou neboli a nie sú oprávnení mestu v tom brániť.



"Rozhodnutie súdov teda potvrdilo, že mesto v príprave rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály neurobilo chybu, ako nám to bolo mnohými vyčítané," skonštatoval Vallo. Pripomenul situáciu z konca minulého roka, keď pracovníkom mesta a DPB zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou fyzicky bránil vo vstupe k meniarni. "To viedlo napokon až k odkladu termínu spustenia električky do Dúbravky. Tvrdili sme vtedy, že na prístup k meniarni máme zákonný nárok a konanie vlastníkov je protiprávne. Dnes môžeme oznámiť, že v oboch konaniach o neodkladné opatrenie, ktoré sme vtedy podali, sme boli na oboch stupňoch rozhodovania súdov úspešní," uviedol primátor.



Mesto koncom roka 2019 avizovalo, že si bude chcieť uplatniť náhradu škody za odklad spustenia dúbravskej časti električkovej radiály. Vallo aktuálne na sociálnej sieti napísal, že vlastníci pozemkov boli na to už počas blokovania prístupu upozornení a mesto momentálne zvažuje ďalší postup v tejto veci.



Vtedajší zástupca majiteľov pozemkov pre TASR v decembri 2019 povedal, že hájil ich zákonné práva garantované ústavou. Genéza sporu o pozemky pod meniarňou sa podľa jeho slov začala už v júli 2016, a to výzvou na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Meniareň označil za nelegálnu stavbu. Zástupcovia mesta sa neskôr stretli s novými vlastníkmi pozemkov, ale tí ponuku mesta vyplatiť náhradu za vecné bremeno v hodnote znaleckého posudku odmietli.



Primátor Vallo vtedy skonštatoval, že títo ľudia si kúpili pozemky s vedomím vecného bremena na nich, a tak ich požiadavky nad rámec ponuky mesta sú nadštandardné. "Rokovaním o ďalšom postupe však nemôžu noví vlastníci podmieňovať prístup našich pracovníkov k meniarni, pretože na ten máme zákonný dôvod a konáme len vo verejnom záujme," povedal v tom čase primátor.