M. Vallo: Svätý Otec prišiel do rozhádanej spoločnosti

Bratislava 13. septembra (TASR) – Pápež František prišiel na Slovensko v ťažkých časoch, keď je krajina vyčerpaná po dvoch vlnách pandémie ochorenia COVID-19 a zároveň je na začiatku ďalšej. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Svätý Otec podľa neho prišiel do rozhádanej a fragmentarizovanej spoločnosti, kde začína byť problém nájsť spoločnú reč s hocikým.



"Potrebujeme silný impulz k zmiereniu, aby sme zvládli ďalšie dni a mesiace a znovuobjavili nádej. Chcem veriť, že práve pápež František, jeho osobnosť a duchovný odkaz, rešpektovaný aj za hranicami katolíckej cirkvi, našej spoločnosti tento impulz môže dať," vyhlásil na sociálnej sieti primátor hlavného mesta. Vallo spoločne s predstaviteľmi štátu i cirkvi v nedeľu (12. 9.) vítali pápeža na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika.



Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.