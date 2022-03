M. Vallo: V Bratislave pripravujeme veľkokapacitné centrum pomoci

Na snímke utečenci z Ukrajiny pred železničnou stanicou 4. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. marca (TASR) - Bratislava pripravuje zriadenie veľkokapacitného centra pomoci. Oznámil to bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že sa chystajú aj na scenár, keď v meste bude nutné ubytovať rádovo tisícky ľudí z Ukrajiny.Veľkokapacitné centrum má slúžiť ako prvý bod podpory pre utečencov, či už do Bratislavy prídu verejnou dopravou, po vlastnej osi, alebo ich štát bude koordinovane zvážať z východného Slovenska.priblížil na sociálnej sieti Vallo.Bratislavská samospráva žiada štát o zabezpečenie vybavenia pre takéto objekty, napríklad lôžkami.podotkol primátor.Na hlavnej vlakovej stanici zriadilo mesto informačný bod a sieť informátorov a tlmočníkov. Priamo na stanici v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky pripravili aj čakáreň pre ľudí z Ukrajiny, kde im zabezpečujú aj základné potreby.V uplynulých dňoch do Bratislavy prichádzali v priemere desiatky ľudí z Ukrajiny v každom vlaku z východného Slovenska.priblížil Vallo.Len menšia časť (doteraz rádovo desiatky denne) potrebujú v Bratislave aj prenocovať.uviedol primátor.Na cudzineckej polícii na Regrútskej, kde si ľudia z Ukrajiny môžu požiadať o štatút dočasného útočiska, poskytuje pomoc a podporu Slovenský Červený kríž.