M. Vallo víta trestné stíhanie vo veci neonacistickej skupiny

Bratislava 31. januára (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo víta, že polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s maskovanou neonacistickou skupinou v hlavnom meste. Konštatuje to na sociálnej sieti.



Podotýka, že v mnohých oblastiach sa na Slovensku vraciame v čase a posledné, čo by sme si želali je, aby sa 90. roky vrátili do ulíc miest. "Bitky od neonacistov si naša generácia zažila a urobíme všetko preto, aby sme od toho uchránili aspoň naše deti," odkazuje Vallo.



Štátna i mestská polícia žiadajú verejnosť, aby sa na nich obrátila, ak disponuje informáciami, ktoré by mali súvis s činnosťou takejto skupiny, prípadne ak sa stali obeťou fyzického napadnutia tejto skupiny alebo boli svedkami podozrivého správania. V takých prípadoch je treba bezodkladne kontaktovať mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor SR na linke 158.



"Situáciu nepodceňujeme a aktívne koordinujeme s Policajným zborom SR, ktorý má vo svojej kompetencii riešenie extrémistickej činnosti," ubezpečuje mestská polícia na sociálnej sieti.



Polícia začala trestné stíhanie pre viaceré extrémistické činy v súvislosti s maskovanou skupinou v Bratislave. Členovia tejto skupiny, na základe medializovaných informácií, mali fyzicky napádať prevažne príslušníkov minoritných skupín a dopúšťať sa protiprávnej činnosti na viacerých miestach, pravdepodobne na území centra Bratislavy. Útokmi sa zaoberá aj Krajská prokuratúra v Bratislave.