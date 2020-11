M. Vallo: Vnímam obavu, aby oslavy 17. novembra nesprevádzalo násilie

Bratislava 17. novembra (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo prvýkrát vníma obavu, aby oslavy 17. novembra nesprevádzalo násilie. Uviedol to na sociálnej sieti. Deň boja za slobodu a demokraciu si v utorok pripomenul zapálením sviečky na bratislavskom Námestí Nežnej revolúcie a vyjadril želanie, aby ľudia aj v týchto ťažkých dňoch a týždňoch zostali verní jej odkazu o nenásilí, slobode a demokracii.



"Oslavy 17. novembra sú pre mňa jeden z najdôležitejších dní v roku. Znovu sa nám oživujú spomienky na ľudí, miesta a atmosféru, kedy padala totalita a rodila sa demokracia. Étos týchto dní nám vždy dôrazne pripomenie, kto sme a kam chceme patriť," skonštatoval Vallo. Do záujmu médií aj spoločnosti sa podľa jeho slov opäť dostávajú múdri ľudia a myšlienky o slobode, demokracii a spoločenskej zodpovednosti.



V Bratislave sa v utorok očakávajú viaceré protestné a občianske zhromaždenia. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v pondelok (16. 11.) vyzval ľudí, aby zvážili svoju účasť na týchto zhromaždeniach. Upozornil, že sa na nich môžu zúčastniť aj ľudia, ktorým ide len o to, aby sa pobili, ničili majetok či ohrozovali životy druhých ľudí. "Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol Mikulec. Vláda robí podľa neho všetko preto, aby spomalila šírenie nového koronavírusu a chránila zdravie obyvateľov.