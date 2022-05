M. Vallo: Výstavbu električkovej trate v Petržalke spomalila inflácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. mája (TASR) - Viditeľné spomalenie výstavby predlženia električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor spôsobil nárast cien. Vyhlásil to na štvrtkovom (26. 5.) mestskom zastupiteľstve primátor Bratislavy Matúš Vallo. Potvrdil aj nezhody v konzorciu, ktoré práce realizuje. Avizuje, že v nasledujúcich dňoch bude rokovať s hlavným zástupcom konzorcia." povedal primátor. Infláciu označil za veľký problém, ktorý zneistil nielen tohto, ale aj iných dodávateľov.Vallo oznámil, že už Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal metodický pokyn, ako reagovať na zdražovanie pri uzatvorenej zmluve. "" uviedol poslancom. Deklaruje, že mesto urobí maximum preto, aby projekt predĺženia električkovej trate v Petržalke dokončili v dobrej kvalite, za čo najmenej peňazí a v najlepšom možnom čase.Mestský poslanec Ján Karman tvrdí, že od začiatku bolo jasné, že termín dokončenia trate bolo príliš napätý a stačí jediná chyba a ohrozené je deklarované obdobie. "" povedal a poukázal na fakt, že sa nestihol už prvý míľnik prác a hoci stavebník avizuje, že druhý míľnik dodrží, nič tomu podľa poslanca nenasvedčuje. "upozornil.Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá uviedla, že sú v hre rôzne varianty, a to aj odstúpenie od zmluvy s konzorciom. Aj podľa nej sú práce momentálne zastavené. Požiadala, aby mestskí poslanci dostali aktuálne informácie k stavu projektu aj na júnovom zastupiteľstve a na otázky prišiel odpovedať aj zástupca konzorcia.Niektorí poslanci vyjadrili obavu, že sa výstavba nestihne dokončiť do konca roka 2023 a Bratislava tak príde o možnosť hradiť väčšinu finančných nákladov z eurofondov.Primátor deklaruje, že mesto je pripravené využiť prostriedky aj na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možné zrealizovať do konca roka 2023. Dedikovaných je aj podľa neho 195 miliónov eur na bratislavskú dopravnú infraštruktúru v ďalšom programovom období. "T" spresnil.Výstavbu trate v úseku Bosákova-Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje za 74,58 milióna eur bez DPH vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavným členom je tu Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.