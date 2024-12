M. Vallo vyzýva v zimných dňoch na všímavosť voči ľuďom bez domova

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hlavné mesto vyzýva obyvateľov Bratislavy, aby boli najmä počas zimných dní a nocí všímavejší k okoliu a vnímavejší na ľudí bez domova. V prípade potreby nemajú váhať pomôcť alebo pomoc privolať. Vyzval ich na to na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Pripomína, že podľa posledného sčítania z roku 2023 je v Bratislave viac ako 2000 ľudí bez stabilného bývania, z čoho takmer 1000 prebýva vonku na ulici, v studených chatkách a prístreškoch, či prespáva v nocľahárňach. Počas zimy čelia títo ľudia najnáročnejším podmienkam a u niektorých môžu teploty pod nulou znamenať ohrozenie života.



"Ak sa človeku prihovoríte, spýtajte sa ho, ako sa cíti, kde plánuje prespať a aké má vybavenie. Ak sa vám zdôverí, že plánuje mrazivú noc stráviť vonku alebo pôsobí zoslabnuto, prosíme, kontaktujte mestskú políciu na čísle 159, vedia vás prepojiť nielen na záchranné zložky, ale aj vyslať na pomoc najbližšiu hliadku a zároveň po zhodnotení situácie zabezpečiť odvoz človeka do krízového ubytovania," napísal primátor Bratislavy.



Ľudia si majú pri sediacom alebo ležiacom človeku bez domova všímať najmä, či je osoba dostatočne teplo oblečená, či má chránený krk, ruky a má adekvátnu obuv a či nie je premočená. "Spýtajte sa, či niečo nepotrebuje. Často môžu veľmi pomôcť aj drobnosti, ako prikrývka, rukavice alebo šál," skonštatoval Vallo. Ak človek vykazuje príznaky podchladenia, ako tras, chvenie, mumlanie či nezrozumiteľnú reč, bezodkladne treba kontaktovať rýchlo zdravotnú pomoc na čísle 155.



Aj tento rok je v hlavnom meste počas najstudenších mesiacov zavedený tzv. zimný protokol na ochranu života a zdravia ľudí bez domova. Na jeho príprave spolupracuje Mestský terénny tím spolu s oddelením dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova.



Hliadky mestskej polície v Bratislave sa počas nočných hodín zameriavajú aj na ľudí bez domova vo verejnom priestore, keďže práve im hrozí najväčšie riziko podchladenia, a poskytujú im potrebnú pomoc, ako napríklad teplé oblečenie či spací vak. Zabezpečujú tiež krízovú intervenciu. Ak je daný človek v ohrození, privolajú spolupracujúcu prepravnú službu, ktorá zabezpečí prevoz ohrozeného človeka do nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul alebo privolajú záchranárov. V Bratislave pomáhajú aj mimovládne organizácie, ktoré sú dôležitým a významným partnerom mesta pri pomoci ľuďom bez domova.