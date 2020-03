Vallo: Budeme apelovať na zodpovednosť našich obyvateľov

Bratislava 11. marca (TASR) – Hlavné mesto SR bude koordinovať s vládou SR opatrenia, ktoré sa prijímajú a budú prijímať v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Oznámil to primátor hlavného mesta SR Matúš Vallo, ktorý sa zúčastnil na stredajšom rokovaní vlády, zaoberajúcej sa vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenska.



"My ako mesto máme jasnú úlohu, aby sme minimalizovali riziko šírenia nového koronavírusu, naša úloha je v tejto chvíli aj apelovať na ľudí a vyzývať ich k zodpovednosti v súčasnej situácii, ktorá by sa mala prejaviť aj znížením sociálnych kontaktov, pretože to výrazne vplýva na spomalenie prenosu vírusu," uviedol Vallo. Naznačil, že zo strany magistrátu požiada majiteľov najväčších prevádzok v hlavnom meste, aby obmedzili svoju činnosť.



Primátor slovenskej metropoly ocenil zmysluplnosť plánovaného dočasného prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých školách v SR. "Bez tohto kroku vlády by sme v Bratislave, kde je situácia najkritickejšia, museli znovu prijať ďalšie opatrenia a predlžovať ním dočasné zatvorenie škôl na území mesta," vysvetlil Vallo.



Premiéra požiadal o pomoc pri zabezpečení ochranných rúšok a hygienických potrieb v hlavnom meste, témou bola aj starostlivosť o to, aby sa minimalizovalo riziko prenosu v prípade seniorov ako jednej z najzraniteľnejších skupín, rovnako tak o možných opatreniach v prípade ľudí bez domova, ktorých je v hlavnom meste niekoľko tisíc.