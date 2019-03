Vallo si uvedomuje, že dopravná situácia v Bratislave môže byť vážna

V Bratislave sa postupne od 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia.

Bratislava 6. marca (TASR) – Bratislava má za sebou dva týždne rozsiahlych dopravných obmedzení. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo tvrdí, že aj napriek doterajšiemu relatívnemu pokoju v doprave, aj pre jarné školské prázdniny, môže byť situácia na cestách ešte vážna. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že naďalej žiada verejnosť o zhovievavosť, trpezlivosť, toleranciu a spoluprácu.



"Ukazuje sa, že jazda v kritických úsekoch Gagarinovej ulice je viacmenej plynulá, verejná doprava je výrazne rýchlejšia a využíva ju viac ľudí. Presnejšie dáta o doprave zverejníme v najbližších dňoch," spresnil Vallo.



Problém sa však podľa jeho slov postupne presúva do iných ulíc či iných úsekov ciest a na cestách je stále veľa áut len s jedným pasažierom - vodičom. "Situáciu na dennej báze podrobne monitorujeme a budeme aj ďalej pracovať na viacerých dopravných riešeniach, ktoré dopady uzáver môžu zmierniť," deklaruje primátor.



Ako tvrdí, mesto vytvára také podmienky, aby boli prijateľné pre tých, ktorí sú ochotní načas zmeniť svoje návyky a pomôcť tak sebe i ostatným. "Do akej miery sa nám to podarí, bude závisieť od toho, koľkí z nás túto možnosť využijeme," skonštatoval.



V Bratislave sa postupne od 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.



Uzávera časti ulice Mlynské nivy potrvá jeden rok. V prvom polroku pôjde o jej úplnú uzáveru, počas druhého polroka bude ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti križovatky Prievoz potrvajú dva roky, práce sú rozdelené do šiestich etáp s tým, že dosah na dopravu sa pri ďalších uzáverách bude postupne znižovať.



Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.