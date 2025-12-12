< sekcia Regióny
M. Vlček: Vajnorský futbal má zabezpečenú budúcnosť
Úspešné ukončenie rokovaní vníma pozitívne aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Vajnorský futbal s viac ako 90-ročnou tradíciou a so zázemím viac ako 300 detí, ktorému hrozil zánik, má zabezpečenú budúcnosť. Zároveň sa otvárajú možnosti na modernizáciu a skvalitňovanie futbalového ihriska a infraštruktúry, napríklad cez rôzne dotačné schémy. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol starosta Vajnôr Michal Vlček v súvislosti so zámenou pozemkov, ktorú vo štvrtok (11. 12.) schválilo mestské zastupiteľstvo.
„Podarilo sa nám reálne futbalové ihrisko zachrániť. Zachrániť sa ho podarilo tým, že po 20-ročných snahách a pokusoch sa podarila urobiť zámena a usporiadanie pozemkov. Podarilo sa nám, v čo už hádam asi aj málokto veril,“ skonštatoval Vlček.
Pozemky pod futbalovým ihriskom boli totiž vo vlastníctve súkromného poľnohospodárskeho družstva a mestská časť za ne platila nájom. Nájomný vzťah sa podľa starostu výrazne skomplikoval po tom, ako vlastník pozemku enormne zvýšil za posledné tri roky nájomné. Vo finančných možnostiach nebolo možné si predmetné pozemky naďalej prenajímať, čo by malo za následok definitívny koniec vajnorského futbalu a športovania detí a mládeže a podpory talentov. Pripomenul pritom, že za posledných 30 rokov z identického dôvodu zaniklo v hlavnom meste niekoľko desiatok futbalových ihrísk.
Priznal, že rokovania boli miestami veľmi ťažké a zdalo sa, že sa riešenie nájsť nepodarí. Napriek tomu bola snaha pokračovať v rokovaniach a konštruktívnej diskusii za okrúhlym stolom a nejsť do súdnych konaní. Spolu s trpezlivosťou to považuje za kľúčové.
„Máme záujem, aby nám mesto zverilo pozemok futbalového ihriska. Máme záujem, aby sa ihrisko zhodnocovalo, a sme pripravení na to dávať plnú energiu aj finančné zdroje mestskej časti. Cítime to ako taký záväzok,“ poznamenal Vlček.
FK Vajnory deklaruje záväzok, že to, čo im hlavné mesto odovzdá, sa budú snažiť vylepšiť, aj preto, lebo súčasné podmienky sú dlhodobo provizórne. Keďže pozemky neboli majetkovo-právne vyrovnané, nebolo možné plochy zveľaďovať ani využívať. „Teraz je to zase na nás, aby sme skúsili ešte viacej klub posunúť, lebo 300 detí je obrovský záväzok,“ podotkol Marián Zeman, dlhoročný slovenský futbalový reprezentant a člen výkonného výboru FK Vajnory.
Úspešné ukončenie rokovaní vníma pozitívne aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Pre nás je šport veľmi dôležitý. Často to hovoríme, že šťastné mesto je športujúce mesto,“ odkázal Vallo.
Zámenou získa hlavné mesto pozemky vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko. Na druhej strane získa družstvo pozemky, ktoré v súčasnosti vlastní hlavné mesto. Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú poľnohospodárske budovy vo vlastníctve samotného družstva a zároveň tieto pozemky využíva na poľnohospodársku činnosť. Zámenou príde zároveň i k sceleniu pozemkov pod poľnohospodárskymi budovami v areáli družstva.
