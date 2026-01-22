< sekcia Regióny
M. Winkler je predsedom strany Dunaj i jej lídrom na post primátora
Ambíciou strany je priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Predsedom novej mestskej politickej strany Dunaj, ktorá vstupuje do komunálnych volieb v Bratislave, sa stal Martin Winkler. Ten je zároveň jej lídrom na post primátora Bratislavy. Zvolili ho na sneme. Strana zároveň plánuje postaviť kandidátku do mestského zastupiteľstva i do miestnych zastupiteľstiev mestských častí.
„Sme tím odborníkov, nezaradených poslancov a ľudí, ktorí dobre poznajú mesto aj problémy Bratislavčanov a sú pripravení pracovať pre Bratislavu pod značkou strany Dunaj,“ skonštatoval Winkler.
Ambíciou strany je priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť. Jej program je postavený na každodenných problémoch, ktoré obyvatelia Bratislavy reálne majú. Medzi jej kľúčové priority patrí fungujúca doprava, reforma parkovania, bezpečnosť, rozumné hospodárenie a efektívny bratislavský magistrát.
Navrhuje presunutie cyklotrasy na Vajanského nábreží bližšie k Dunaju a vrátenie 15-minútového lístka, nové nastavenie celomestskej parkovacej politiky PAAS, dofinancovanie mestskej polície i zvýšenie počtu policajtov či zastavenie „bezhlavého“ zadlžovania mesta a presadzovanie zodpovedného hospodárenia. Cieľom je vyrovnaný rozpočet bez zvyšovania dane z nehnuteľností v najbližších štyroch rokoch, prioritou je aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov mesta a mestských firiem o 30 percent.
Winkler je zatiaľ jedným z dvoch kandidátov na post primátora Bratislavy, ktorí už oficiálne ohlásili kandidatúru. Druhou kandidátkou je dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Súčasný primátor Matúš Vallo obhajovať post plánuje, kandidatúru sa chystá ohlásiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.
