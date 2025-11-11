< sekcia Regióny
M. Winkler kritizuje výšku financií pre MsP v Bratislave i rozpočet
Opätovne skritizoval aj schválený rozpočet hlavného mesta na rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Ak chceme zvýšiť bezpečnosť v hlavnom meste, treba zvýšiť počet mestských policajtov a zlepšiť im pracovné podmienky. Týka sa to vybavenia, uniforiem i pracovných podmienok na policajných staniciach. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol kandidát na primátora a zároveň mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Opätovne skritizoval výšku financií alokovaných pre mestskú políciu (MsP) v rozpočte na rok 2026. Tvrdí, že pre primátora Bratislavy Matúša Valla je bezpečnosť v hlavnom meste „iba marketingovou nálepkou.“
„Škoda, že sa primátor o tento vypuklý problém bezpečnosti nezaujímal skôr. Primátor nadáva na vlastné mesto, že je v ňom nebezpečne, pričom má taký silný mandát, aby tieto veci zmenil, ale fatálne v tom zlyhal,“ skonštatoval Winkler.
Priznal síce, že novela Trestného zákona je škodlivá, netreba sa však vyhovárať len na ňu a štátnych policajtov. Treba podľa neho robiť aj konkrétne kroky z pozície magistrátu. Je potrebné zvýšiť počet mestských policajtov, počet hliadok vrátane centra považuje za nepostačujúce. Zároveň je treba mestským policajtom zvýšiť platy a zabezpečiť im kvalitnú výstroj. To, že si policajti musia sami kupovať vybavenie, považuje za absolútne neprijateľné. Rovnako tak aj pracovné podmienky na policajných staniciach. Poukázal na stanicu polície v Starom Meste na Medenej ulici, kde sú podľa neho napríklad plesnivé a stiesnené priestory, zrekonštruovaná stanica v Pentagóne podľa neho pripomína skôr kaviareň ako policajnú stanicu.
„Ak si niekto myslí, že vyhnaním bezdomovcov a drogovo závislých ľudí z Pentagónu sa problém vyriešil, tak sa veľmi mýli. Títo ľudia sú dnes na Kamennom námestí, na Poštovej ulici, na Trnavskom mýte, v celom Starom Meste, pri Hrone, pod mostom Lanfranconi. Sú, jednoducho, všade a nikto tento problém nerieši,“ podotkol Winkler.
Opätovne skritizoval aj schválený rozpočet hlavného mesta na rok 2026. Rozpočet označil prívlastkom „volebná kampaň Matúša Valla s predvolebným asfaltom, kochlíkmi a kvetinami.“ Kritizoval aj zadlženosť hlavného mesta, tvrdenia magistrátu o jeho znižovaní dôrazne odmieta.
