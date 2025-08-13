< sekcia Regióny
M. Winkler obviňuje primátora M. Valla zo zlého hospodárenia
Tvrdí, že hlavné mesto za sedem rokov pod jeho vedením neefektívne minulo minimálne 131,7 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler kritizuje hospodárenie súčasného primátora Matúša Valla. Tvrdí, že hlavné mesto za sedem rokov pod jeho vedením neefektívne minulo minimálne 131,7 milióna eur.
Winkler, ktorý je mestským aj krajským poslancom, kritizoval viacero veľkých projektov, podľa neho nevýhodných zmlúv či sporných investícií. Spomenul napríklad projekt Nové Lido, odkúpenie podniku v Sade Janka Kráľa, nárast administratívnych výdavkov, prenájom Starej tržnice, dodávky elektrickej energie a ďalšie.
„Dva roky meškajúca petržalská električka nás na dodatkoch stála už o 25 miliónov eur viac oproti plánovanému rozpočtu. Navyše, je to stále neskolaudovaný nedorobok a bude trvať ešte dlhé mesiace a stáť veľa miliónov, kým bude táto stavba dokončená,“ povedal.
„Mohli sme toho urobiť veľa, ale vraj sme na to nemali peniaze. Ja ale hovorím, že Bratislava má peňazí dosť. Problém je, že ich trestuhodne míňa,“ dodal Winkler na adresu Valla. Súčasného primátora tiež obvinil z toho, že siaha na financie určené materským školám a nevie hospodáriť. Za problém tiež považuje celkový nárast dlhu mesta Bratislava, ktorý podľa neho stúpol za uvedené obdobie o viac ako 100 miliónov eur.
