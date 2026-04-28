M. Winkler predstavil nové trasovanie cyklotrasy na Vajanského nábreží
Nový cyklochodník by sa mal začať pod Mostom SNP, kde bude prechádzať poza súčasné lavičky a bude oddelený od zóny pre peších.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler predstavil nové trasovanie cyklotrasy na Vajanského nábreží, a to presunom bližšie k Dunaju a obnovením dvoch jazdných pruhov v oboch smeroch pre dopravu. Je podľa neho ústretové voči cyklistom i motoristom, zvyšuje bezpečnosť cyklistov a predchádza kolónam. Cyklochodník má byť zároveň oddelený od peších. Návrh vychádza z niekdajších pôvodných plánov, ktoré boli upravené. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
„Tomuto nebezpečnému cyklochodníku na Vajanského nábreží odzvonilo. Deklarujem presunutie tejto cyklotrasy a obnovenie dvoch jazdných pruhov v oboch smeroch. Verejne deklarujem, že to spravíme,“ skonštatoval Winkler.
Nový cyklochodník by sa mal začať pod Mostom SNP, kde bude prechádzať poza súčasné lavičky a bude oddelený od zóny pre peších. Pokračovať bude cez malé parkovisko oproti hotelu, kde zaniknú dve miesta na parkovanie. Ďalej bude pokračovať cez pás zelene, avšak bez vyrúbania stromov. V istom krátkom úseku by mal byť zmiešaný, teda pre cyklistov i chodcov, následne bude pokračovať cez existujúci parčík, kde by takisto nemalo prísť k žiadnemu výrubu.
Ďalej by mal pokračovať pri Osobnom prístave po Fajnorovom nábreží, kde sú navrhnuté dva varianty. Podľa jedného by mal viesť po ceste, ktorá je veľmi málo frekventovaná. Rýchlosť by tam mala byť znížená na 20 km/h a cyklisti by mali prednosť. Druhý variant počíta so zánikom parkovacích miest, keďže by mal viesť v mieste súčasného pozdĺžneho parkovania. „Tieto dva varianty ešte, samozrejme, neskôr na magistráte zvážime,“ podotkol Winkler.
Je presvedčený, že takáto cyklotrasa bude aj pre samotných cyklistov bezpečnejšia, keďže na jej súčasnej trase sú nebezpečné miesta, kde hrozí stret cyklistu a autobusu, prípadne auta. Zároveň nebude „úmyselne“ komplikovať a blokovať dopravu. Pripomenul tiež, že mnohí cyklisti stále radšej jazdia po nábreží, ako by mali jazdiť po aktuálnej cyklotrase. Koľko by vytvorenie novej cyklotrasy stálo, odhadnúť Winkler ešte nevie, hovorí však, že bude lacnejšia ako tá súčasná, ktorá bola viackrát opravovaná a nie je možné pri nej vyčísliť presné celkové náklady.
Okrem Winklera (strana Dunaj) chce kandidovať na primátora Bratislavy aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po prieskume.
