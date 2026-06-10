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M. Žilinka hostí v T. Lomnici 13. stretnutie generálnych prokurátorov

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Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: TASR – Maroš Herc

Stretnutie sa bude podľa generálneho prokurátora niesť v duchu citátu Kofiho Annana.

Autor TASR
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Bratislava/Tatranská Lomnica 10. júna (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka hostí v týchto dňoch (10. - 12. 6.) v Tatranskej Lomnici generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej skupiny. Ide o 13. stretnutie generálnych prokurátorov. Témou bude ochrana práv detí orgánmi prokuratúry. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Stretnutie sa bude podľa generálneho prokurátora niesť v duchu citátu Kofiho Annana: „Neexistuje posvätnejší záväzok, než aký má svet voči deťom. Neexistuje dôležitejšia povinnosť, než zabezpečiť, aby boli ich práva rešpektované a ich blaho chránené.“

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