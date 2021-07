Mesiac autorského čítania v Bratislave sa presúva do Zichyho paláca

Bratislava 21. júla (TASR) – Mesiac autorského čítania v Bratislave za prvé takmer tri týždne naučil ľudí chodiť na čítačky. Potvrdzujú to organizátori podujatia, ktoré postupne predstavuje to najlepšie z českej a slovenskej literárnej scény.



„Ľudia si autorské čítania 62 hostí budú môcť užiť bezplatne až do 2. augusta. Publikum sa ešte môže tešiť na pesničkára Vladimíra Mertu, básnika J. H. Krchovského, prozaika Ballu i spisovateľku Veroniku Šikulovú," TASR o tom informovala PR manažérka Mirka Ábelová. Dodala, že súčasťou programu sú aj videopohľadnice literátov z Islandu, ten bude čestným hosťom budúci rok.



„Je úplne jedno, kedy sa vám na MAČ podarí dostať, každý večer je niečím zaujímavý - ´veľké mená´ z Česka a Slovenska sa striedajú s novými objavmi, takže môžete ísť na istotu, ale aj objavovať," hovorí František Malík z občianskeho združenia literarnyklub.sk, organizátor festivalu v Bratislave, ktorý od 3. júla navštívili stovky divákov.



Podujatie je za polovicou, po kostole Klarisiek a Rómerovom dome sa od piatka 23. júla presúva do Zichyho paláca. Novú knihu predstaví slovenský prozaik Balla.



„Pokúsim sa prezentovať nový rukopis, akúsi zdanlivo roztrúsenú, rozochvenú novelu, budem ju čítať od začiatku až pokiaľ ma nechajú, alebo kým neuplynie určený čas. Je to pre mňa výzva, ale oveľa viac to bude výzva pre poslucháčov či divákov. Rozhodne nepatrím na pódium. Lenže ten skvelý text tam patrí!" avizuje autor.



Svoje zastúpenie bude mať aj poézia. Jedným z autorov, ktorý predstaví čoskoro vychádzajúcu básnickú zbierku, je Michal Tallo. Uvedie Knihu tmy a ďalej odmoderuje viaceré diskusie kolegov spisovateľov.



„Moderovaním a vlastným čítaním si napĺňam dve rôzne potreby, dva prístupy k literatúre - čitateľskú túžbu dozvedieť sa čo najviac, a, samozrejme, autorskú túžbu odkomunikovať to, čo osobne považujem za dôležité. Našťastie ma baví jedno aj druhé," komentoval Tallo účasť na 22. ročníku MAČ.



Česko bude v poslednom týždni zastupovať pesničkár Vladimír Merta, básnik J. H. Krchovský, spisovateľ a autor divadelných hier a komiksov Jaroslav Rudiš, či víťaz ceny Magnesia Litera v próze za rok 2021 Daniel Hradecký.