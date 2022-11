Macháčková sa ujala po štvrtý raz funkcie primátorky Prievidze

Prievidza 21. novembra (TASR) - Mesto Prievidza bude nasledujúce štyri roky opäť riadiť Katarína Macháčková (SPOLU-občianska demokracia). Funkcie sa ujala v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) po štvrtý raz, spolu s ňou i 22 zvolení mestskí poslanci, celkovo ich bude 25.



Primátorka bude mať podobne ako v uplynulom volebnom období dvoch zástupcov. Prvým bude dlhoročný mestský poslanec Michal Dobiaš a druhým súčasný prednosta mestského úradu Norbert Turanovič (obaja nezávislí). Budú i členmi mestskej rady. Dôjde tak i k zmene na poste prednostu úradu, ktorým by mal byť po novom vedúci kancelárie primátorky Alojz Vlčko.



Primátorka podotkla, že viesť mesto v štvrtom volebnom období nie je obvyklá situácia, podľa svojich slov si uvedomuje zodpovednosť, ktorá ju čaká, ako i dôveru, pričom bude robiť všetko preto, aby ju nesklamala. "V budúcom volebnom období by som chcela pokračovať v práci, ktorú sme začali. Máme rozbehnutých mnoho projektov, hlavne z Európskej únie. Na druhej strane nás čaká veľmi ťažké obdobie súvisiace s energetickou krízou, výpadkom príjmov samospráv. Toto všetko bude potrebné zvládnuť," skonštatovala Macháčková. Tvrdí, že má skúsenosť, keďže vedie mesto dlhšie obdobie a verí, že toto obdobie dokážu zvládnuť so zodpovednosťou, objektívnosťou a slušnosťou.



Väčšinu v poslaneckom zbore budú mať nezávislí kandidáti, bude ich 13. Kandidáti SPOLU-občianska demokracia budú siedmi. Hlas-SD mali na kandidátnej listine uvedení dvaja budúci poslanci. Za Smer-SD bude v MsZ jeden poslanec, koalícia KDH a SaS bude mať jedného poslanca, jedného i hnutie Republika. Primátorka podľa svojich slov plánuje vytvoriť jeden spoločný veľký klub, kde budú poslanci za stranu SPOLU a občianske združenie Spolu sme Prievidza, aj keď oni budú mať druhý klub. "Spoluprácu mi avizovali aj ďalší zvolení poslanci, predpokladám, že väčšinu by sme mali mať," poznamenala.



Zloženie mestskej rady kritizoval poslanec z klubu Za lepšiu Prievidzu Branislav Gigac, podľa ktorého by mali mať dva mandáty. Primátorka reagovala, že pri kreovaní sedemčlennej rady rešpektovali požiadavky politických strán, ide podľa nej o kompromis, pričom zloženie mestskej rady získalo 18 poslaneckých hlasov. Na zasadnutiach sa budú môcť zúčastňovať i nečlenovia.



Poslanci na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolili i členov mestskej rady a komisií pri MsZ. Rovnako medzi sebou poverili kolegov, ktorí budú vykonávať občianske obrady, delegovali zástupcov mesta do rád škôl, doplnili členov výborov z radov neposlancov a schválili zástupcov mesta do mestských organizácií.