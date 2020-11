Machinácie na katastri v Michalovciach rieši polícia i okresný úrad

Michalovce 5. novembra (TASR) – Polícia naďalej vyšetruje prípady prevodov pozemkov na území v správe katastrálneho odboru Okresného úradu Michalovce. Škoda spôsobená trestnou činnosťou má predstavovať takmer 216.000 eur. V prípade dosiaľ figuruje sedem obvinených, nový predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ján Mrva žiada vyvodiť personálnu zodpovednosť, aktivisti vyzývajú vedúcu odboru k odstúpeniu z funkcie.



Ako pre TASR potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícia sa vecou zaoberá od roku 2019. "Doposiaľ bolo vznesené obvinenie voči siedmim osobám za trestné činy podľa miery ich účasti na páchaní danej trestnej činnosti, a to najmä za trestný čin podvodu, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, pričom časť z obvinených osôb je trestne stíhaná s poukazom na závažnejší spôsob konania, teda ako členovia organizovanej skupiny," priblížila s tým, že obvinení sú trestne stíhaní za spolu 23 skutkov. Ako doplnila, vyšetrovanie dosiaľ ukončené nebolo.



Na prípad koncom októbra zareagoval aj Mrva. Ako vyplýva z jeho listu adresovaného prednostke michalovského okresného úradu, protizákonné konanie zamestnancov katastrálneho odboru malo spočívať "v prevode vlastníckeho práva na inú osobu vykonaného v rozpore s listinou, ktorá by túto osobu oprávňovala k vlastníctvu predmetnej nehnuteľnosti" a malo sa odohrávať v rokoch 2015 až 2018. Aj keď Mrva vo svojom liste uznáva, že konštatovanie porušenia zákona zo strany prokurátora nesmerovalo voči osobe vedúcej katastrálneho odboru, odvolávajúc sa na smernice o štátnej službe žiada od súčasnej prednostky vyvodiť voči vedúcej pracovníčke personálnu zodpovednosť.



"Som presvedčený, že skutočnosti vyvolávajú pochybnosti o zvládnutí výkonu funkcie vedúcej odboru tak, aby bolo zabezpečené fungovanie odboru na požadovanej úrovni," tvrdí. Na Mrvov list sa odvolávajú aktivisti z občianskeho združenia Nové Michalovce, ktorí v otvorenej výzve z 3. novembra žiadajú vedúcu katastrálneho odboru o jej dobrovoľný odchod z funkcie.



Ako v tejto súvislosti TASR informovala Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra, vedenie michalovského okresného úradu sa už problémom zaoberalo. Mala to byť práve vedúca katastrálneho odboru, ktorá mala v máji 2019 upozorniť na "porušenie služobnej disciplíny štátnej zamestnankyne". Úrad vo veci viedol disciplinárne konanie, ktoré bolo ukončené dňom skončenia štátnozamestnaneckého pomeru predmetnej zamestnankyne. "Súčasná prednostka chce vyvodiť personálne dôsledky, na základe objektívneho posúdenia celej veci, voči vedúcej katastrálneho odboru, aj voči vedúcemu oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam Okresného úradu Michalovce," uzavrela Friese.



Vedúca katastrálneho odboru svoje stanovisko k prípadu TASR zatiaľ neposkytla.