Mács: Zrekonštruovaný dom Kupeckého v Pezinku by mohli otvoriť v máji

Pezinok 1. marca (TASR) - Zrekonštruovaný dom maliara Jána Kupeckého v Pezinku by mohli otvoriť v máji. Myslí si to primátor mesta Roman Mács. Uviedol to po tom, ako práce podrobil kontrole.



"Plánovaný termín dokončenia rekonštrukcie je v polovici júna, no ja som presvedčený, že sa na otvorení zrekonštruovaného domu stretneme už koncom mája," poznamenal.



Rekonštrukcia sa podľa primátora v súčasnosti financuje zo zdrojov mesta. "Jej hodnota je približne 150.000 eur, no v novembri požiadalo mesto žiadosť o poskytnutie dotácie z ministerstva kultúry vo výške 95 percent oprávnených výdavkov na dokončenie stavby. Veríme, že sa nám tieto peniaze podarí získať," dodal.



Stavebné práce na dome v tomto roku pozostávajú z výmeny podláh, prevedenia zvislej hydroizolácie zo strany exteriéru, zateplenia trámových stropov a nových vnútorných a vonkajších omietok. Dom dostane aj nové inštalácie elektrických a dátových rozvodov, zdravotechniky a nové sociálne zariadenia v zadnej časti budovy. Revitalizáciou prechádza aj dvor. "Pri rekonštrukcii sa snažíme zachovať ráz domu, ale chceme do domu prinášať aj nové moderné prvky," uzavrel Mács.