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Maďarská aliancia chce mať kandidáta na predsedu Nitrianskeho kraja

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Gubík zároveň avizoval, že v Bratislavskom kraji podporujú ako kandidáta na predsedu Juraja Drobu a v Banskobystrickom kraji zase Ondreja Luntera.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Maďarská aliancia chce v jesenných voľbách postaviť vlastného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Avizoval to predseda strany László Gubík v relácii Štúdio TASR v TASR TV s tým, že o konkrétnom mene ešte rokujú. Pripustil, že sa skloňuje aj jeho meno.

„V Nitrianskom kraji budeme musieť mať celkom určite svojho vlastného kandidáta. Tam sa o tom ešte rokuje. Dokonca sa skloňuje aj moje meno. Veľa dní už nemáme na to, aby sme dospeli ku konečnému rozhodnutiu,“ povedal.

Gubík zároveň avizoval, že v Bratislavskom kraji podporujú ako kandidáta na predsedu Juraja Drobu a v Banskobystrickom kraji zase Ondreja Luntera. „V Trnavskom kraji sa ešte uvidí, ale tam tradične máme svojho vlastného kandidáta, aj keď spolupráca s Jozefom Viskupičom je výborná,“ uviedol.

Otvorený je ešte aj postup Maďarskej aliancie v Košickom kraji. „Tam je veľmi veľa kandidátov. So súčasným šéfom Rastislavom Trnkom majú naši dobré skúsenosti, veľa výsledkov za posledné štyri roky. No uvidíme, či budeme pokračovať v tomto, či sa dá dohodnúť s iným kandidátom, alebo budeme mať svojho vlastného kandidáta,“ dodal.

Šéf Maďarskej aliancie zároveň poukázal na to, že v súčasnosti majú najviac krajských poslancov spomedzi všetkých strán, aj keď sú prítomní len v piatich krajoch. „To je taká politická anomália, ktorá podľa mňa v žiadnom členskom štáte Európskej únie neexistuje,“ okomentoval. Zároveň upozornil, že v Národnej rade (NR) SR nemajú žiadneho. Otvára to podľa neho otázku, či je súčasný volebný systém v poriadku.
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