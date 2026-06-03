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Maďarská aliancia v košickom Starom Meste s PS podporí I. Holéczyho

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Holéczy je prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu košického Starého Mesta.

Autor TASR
Košice 3. júna (TASR) - Maďarská aliancia podporí vo voľbách starostu mestskej časti Košice - Staré Mesto kandidáta Igora Holéczyho. Pripojí sa tak k predvolebnej koalícii v tejto mestskej časti k hnutiu PS a stranám Demokrati a Za ľudí. Informovalo o tom mediálne oddelenie PS.

„Som veľmi rád, že naša aliancia prispeje k silnej kandidátke v košickom Starom Meste,“ uviedol okresný predseda Maďarskej aliancie v Košiciach Juraj Major. Ide o vôbec prvú oficiálnu spoluprácu PS a strany Maďarská aliancia v tohtoročných komunálnych voľbách na Slovensku. 

Holéczy je prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu košického Starého Mesta. Mestskú časť vedie druhé funkčné obdobie starosta Igor Petrovčik.         Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
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