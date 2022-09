Maďarské fórum podporuje kandidatúru J. Viskupiča na predsedu TTSK

Dunajská Streda 7. septembra (TASR) – Kandidátom Maďarského fóra na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa stal Jozef Viskupič. Uviedol to na tlačovej konferencii v Dunajskej Strede predseda strany Maďarské fórum Zsolt Simon.



Ako doplnil, nie je to o tom, že s ním začali spolupracovať až teraz. "Ja osobne ho poznám z parlamentu už 12 rokov. Pred piatimi rokmi sa stal predsedom samosprávneho kraja a bol som prekvapený, keď mi povedal, že na krajskom úrade je jediný človek, ktorý rozpráva po maďarsky. Teraz to je už inak, lebo pochopil, že kraj patrí ľuďom a primerane musia byť zastúpení občania menšinových národností," uviedol Simon.



"Podporu Maďarského fóra považujem za doklad toho, že ponuka na pokračovanie v modernizácii kraja je ponukou pre všetkých. Bez ohľadu na to, či je ich prvou rečou slovenčina alebo maďarčina. V zastupiteľstve aj v úzkom vedení kraja sme päť rokov spolupracovali aj so zástupcami dnešnej Aliancie. Ich 14 poslancov malo silný hlas a spoločne sme presadili systémové zmeny, ozdravili financie a naštartovali rozvojové investície. Je preto prirodzené, že som rokoval o podpore aj s nimi," povedal Viskupič.



Podľa jeho slov sa v kraji chcú v nasledujúcom období zamerať napríklad na motiváciu študentov študovať v nedostatočne obsadených odboroch. "Dostali sme prísľub, že sa bude postupovať v nastúpenom trende s rozvojom stredných škôl a hlavne zvýšenie kapacity odborných škôl. Dali sme výzvu strane Aliancia, aby sme rokovali o spoločnom postupe, ale táto ponuka bola odmietnutá," doplnil Simon.



"Keďže sa v Aliancii nevedeli zhodnúť na kandidátovi, naše dvere boli otvorené do poslednej chvíle. Napokon sa však rozhodli nominovať svojho kandidáta, čo, samozrejme, plne rešpektujem," povedal súčasný predseda TTSK.