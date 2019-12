Magistrát a OLO vyhlásili tender na nákup áut za vyše 700.000 eur

Bratislava 16. decembra (TASR) – Mesto Bratislava a mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyhlásili spoločný tender na nákup osobných áut za celkovo predpokladaných 700.882 eur bez DPH. Do súťaže môžu záujemcovia predkladať ponuky do 15. januára 2020. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zákazka sa delí na časti. Mesto a OLO súťažia dodanie maximálne 20 osobných automobilov nižšej triedy s hybridným pohonom. Odhadovaná cena je 257.158 eur bez DPH. V ďalšej časti obstarávania je dodanie maximálne piatich osobných automobilov strednej triedy s hybridným pohonom za odhadovaných 91.300 eur.



Nakúpiť plánujú aj maximálne tri osobné automobily SUV 4x4 s hybridným pohonom za predpokladaných 80.091 eur bez DPH. Obstarávajú aj maximálne šesť viacúčelových dodávok za predpokladaných 138.876 eur bez DPH, ďalej tri osobné automobily 4x4 limuzína za odhadovaných 104.956 eur bez DPH či osobný automobil SUV 4x4 za predpokladaných 28.500 eur bez DPH. Dĺžka trvania zákaziek vo všetkých častiach obstarávania je dva roky.



Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody. Ponuky k tendru sa majú otvárať 15. januára 2020. Kritériom vyhodnocovania ponúk bude najnižšia cena za jedno vozidlo.