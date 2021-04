Magistrát Bratislavy hľadá investičného analytika pre mestské podniky

Bratislava 16. apríla (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo výberové konanie na pozíciu investičný analytik pre mestské podniky. Magistrátu má pomôcť odhaliť a zlepšiť či zastaviť predražené, nepotrebné či nedomyslené investičné projekty mestských firiem.



"Hľadáme človeka, ktorý bude schopný na základe podkladov od mestských spoločností, vlastnej analytickej práce, verejne dostupných informácií a spolupráce so sektorovými odborníkmi posúdiť opodstatnenosť, návratnosť a efektívnosť investičných projektov mestských podnikov," uviedlo na svojom webe hlavné mesto.



Náplňou práce investičného analytika má byť kontrola investičných plánov a projektov, analýza a oponentúra podkladov od mestských podnikov, ako sú rozpočty či business cases, komunikácia so sektorovými špecialistami pri hodnotení investícií a komunikácia so zástupcami mestských podnikov. Magistrát ponúka mesačný plat 1500 eur s možnosťou osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí a pracovných skúseností a schopností.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že Bratislavčania potrebujú denne kvalitné služby mestských podnikov, a preto je nutné, aby v nich pracovali najlepší manažéri. Investičný analytik by mal pracovať na magistráte na Útvare správy mestských podnikov, ktorý vedie Ivan Peschl. Úlohou útvaru je zlepšiť hospodárenie bratislavských mestských firiem a zvýšiť ich výkon.



Mesto Bratislava má majetkovú účasť vo viacerých spoločnostiach, ktoré mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon niektorých politík. Ide o firmy ako Dopravný podnik Bratislava, Odvoz a likvidácia odpadu, Bratislavská vodárenská spoločnosť či Metro Bratislava.