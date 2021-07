Magistrát Košíc zaviedol elektronický vyvolávací systém

Košice 13. júla (TASR) – Obyvatelia mesta Košice môžu od utorka pri vybavovaní agendy na pracoviskách prvého kontaktu na magistráte využívať elektronický vyvolávací systém. Elektronický poradovník umiestnený pri hlavnom vchode do budovy, ktorý má slúžiť na urýchlenie a zjednodušenie vybavovania administratívy, zaviedlo mesto vďaka cezhraničnému projektu. Jeho súčasťou má byť aj zriadenie piatich nových kancelárií prvého kontaktu v jednotlivých mestských častiach. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke.



"Každý, kto si potrebuje niečo vybaviť, si v samoobslužnom kiosku vyťuká službu, o ktorú má záujem a následne mu bude vytlačený lístok s číslom. Môže si vybrať miestne dane, komunálny odpad, parking alebo všeobecné informácie," priblížilo mesto s tým, že počas prvého dňa prevádzky využilo elektronický poradovník viac ako 100 klientov.



Aj keď je podľa slov primátora Jaroslava Polačeka prioritou magistrátu vybavovať čo najviac komunikácie s obyvateľmi elektronicky, nový systém by mal pomôcť občanom, ktorí sú zvyknutí a naďalej chcú riešiť svoje úradné záležitosti priamo so zamestnancami. "Verím, že títo občania si rýchlo zvyknú na pozitíva nového systému, ktorý zároveň pomôže zefektívniť aj prácu zamestnancom magistrátu," skonštatoval.



Zavedenie elektronického vyvolávacieho systému na košickom magistráte sa uskutočnilo v rámci aktivít cezhraničného projektu Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovenskoukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí s celkovými rozpočtovými nákladmi vo výške takmer 460.000 eur. Financie pochádzajú z grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a v rámci spolufinancovania i z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Hlavným projektovým partnerom je mesto Košice, ďalšími partnermi sú Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, ukrajinské mestá Užhorod a Charkov a nórske výskumné centrum NORCE.