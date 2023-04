Magistrát mesta Košice vyzýva na opatrnosť v okolitých lesoch

Košice 29. apríla (TASR) - Mesto Košice vyzýva na opatrnosť v okolitých lesoch. V sobotu po polnoci na vjazde do Košíc auto zrazilo mladého medveďa.



"Na území mestských lesov neevidujeme medvede, ktoré by tam trvalo žili. Zväčša sa tam prechodne zdržiavajú na jar, keď sa sem počas ruje môžu zatúlať najmä z Nízkych Tatier, okolia Smolníka vo Volovských vrchoch alebo Čiernej hory. Nie je dôvod na paniku, medvede aj na východnom Slovensku vždy boli a budú," uviedol pre TASR magistrát mesta Košice.



Aj keď sa mesto nachádza na okraji výskytu medveďov, ľuďom odporúča, aby boli teraz v lese opatrní. "Medveď síce nevyhľadáva stretnutie s človekom, no počas ruje sa zvyšuje pravdepodobnosť, že v lese môžu na seba nechtiac natrafiť," doplnil magistrát.



Polícia v sobotu krátko po polnoci oznam o zrážke medveďa s vozidlom na Zelenom dvore v smere do Košíc. Približne 150-kilogramový medveď sa po zrážke pohyboval nekoordinovane, preto boli na miesto vyslané viaceré policajné hliadky. Zásahový tím pre medveďa hnedého z Popradu vydal povolenie na jeho odstrel. Predseda poľovníckeho združenia však zasahovať nemusel, lebo medveď uhynul.