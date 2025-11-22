< sekcia Regióny
Magnifikát v Oščadnici predstaví chrámové zbory a farské spevokoly
Magnifikát pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a dekanáty Žilinskej diecézy.
Autor TASR
Oščadnica 22. novembra (TASR) - Chrámové zbory a farské spevokoly z 11 dekanátov Žilinskej diecézy sa predstavia v sobotu popoludní v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici (okres Čadca). Podujatie Magnifikát, ktoré je i oslavou jubilejného Svätého roka 2025, prinesie hudbu, vzdelávanie a duchovný rozmer. TASR o tom informovala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Kajanková.
„Magnifikát nie je len koncertom, návštevníci budú mať možnosť zažiť krásu sakrálnej hudby v podaní najlepších zborov Žilinskej diecézy, sledovať spoločný spev hymny jubilejného roka a zúčastniť sa na slávnostnej svätej omši s biskupom Tomášom Galisom,“ uviedla Kajanková.
Organizátori podľa nej pripravili podujatie s cieľom priblížiť krásu sakrálnej hudby širokej verejnosti, posilniť spolupatričnosť farností a podporiť duchovný a kultúrny život v regióne. „Stretnutie chrámových zborov a farských spevokolov z 11 dekanátov Žilinskej diecézy poskytne účastníkom jedinečnú príležitosť na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a prehĺbenie hudobnej i duchovnej kvality, pričom spolupráca diecézy a jednotlivých dekanátov robí podujatie skutočne komunitným a jedinečným,“ priblížila.
Podujatie prinesie komplexný program, ktorý spája hudbu, vzdelávanie a duchovný rozmer. Účastníci budú mať možnosť vidieť a počuť 12 chrámových zborov a farských spevokolov zo všetkých dekanátov Žilinskej diecézy. „Každý zbor predstaví dve piesne zo svojho repertoáru - od tradičných sakrálnych melódií po moderné duchovné skladby, ktoré rozprúdia zvuk kostola a priblížia pestrosť cirkevnej hudby. Program vyvrcholí spoločným zaspievaním hymny jubilejného roka, ktorá symbolizuje jednotu a spolupatričnosť všetkých účastníkov,“ doplnila Kajanková.
Súčasťou podujatia bol dopoludnia i seminár so zameraním na prípravu liturgie.
Magnifikát pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a dekanáty Žilinskej diecézy. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov. Finančnú podporu poskytli aj Žilinská diecéza a Žilinský samosprávny kraj.
