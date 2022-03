Majerský: V Prešovskom kraji zvažujeme zrekonštruovať 50 mostov ročne

Prešov 8. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zvažuje zrekonštruovať 50 mostov ročne a za päť rokov dosiahnuť taký stav, že v kraji už nebudú mosty vo veľmi zlom stave. Vyhlásil to predseda PSK Milan Majerský s tým, že v tomto roku chcú odstrániť havarijný stavebno-technický stav mostov.



Napomôcť zlepšeniu stavu ciest a mostov v Prešovskom kraji má aj spolupráca PSK so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Ich zástupcovia podpísali v utorok na pôde Úradu PSK v Prešove memorandum o spolupráci. "Žilinská univerzita je skúsený partner pri diagnostikovaní, stanovení technologických postupov, oprave mostov či zvrškov cestnej infraštruktúry," uviedol Majerský.







PSK s univerzitou sa budú aktívne podieľať aj na tvorbe a rozvoji digitalizácie cestnej siete v Prešovskom kraji. Budú spolupracovať aj pri rehabilitácii objektov dopravnej infraštruktúry a budov. Súčasťou memoranda je aj záväzok plánovania dopravnej infraštruktúry, modelovanie dopravy a kapacitné analýzy.



"Na našej fakulte pôsobia odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb. Ich aktivity môžu prispieť k rozvoju cestnej infraštruktúry a cestného hospodárstva v PSK," priblížil dekan Stavebnej fakulty UNIZA Marián Drusa.







PSK má celkovo 1236 mostov, z toho Správa a údržba ciest PSK eviduje dva mosty v havarijnom stave – siedmom stupni ohrozenia. Ide o most cez potok Stavenec za obcou Ruská Volová v okrese Snina a novonadobudnutý most od Slovenskej správy ciest cez rieku Biela voda za obcou Lysá Poľana v okrese Poprad. Vo veľmi zlom stave, šiestom stupni ohrozenia je 93 mostov a v zlom stave, piatom stupni ohrozenia je aktuálne 345 mostov.