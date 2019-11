Majiteľ skeletu Hirošima vyberá koncepčného ideového architekta

Bratislava 23. novembra (TASR) – Koncepčný architekt projektu, ktorý by mohol v budúcnosti nahradiť roky "strašiaci" skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného "Hirošima", by mal byť známy do konca roka. Vyjsť má z medzinárodnej súťaže vízií a ideí vyhlásenej ešte na jeseň tohto roka, kde majú zastúpenie aj Slovensko a Česká republika. Predstavenie vízií architektov zaradených do výberu očakáva investor v predvianočnom období.



"Všetko ide podľa plánu. Výber architekta prebehne do konca roka. V úplnom začiatku budúceho roka sa zostaví širší tím architektov v závislosti od toho, z akej krajiny koncepčný ideový architekt bude, a tím bude doplnený o slovenských profesionálov," uviedol pre TASR Róbert Michalica, riaditeľ realitnej divízie na Slovensku investorskej spoločnosti MiddleCap Group.



Následne sa začne s rozpracovávaním konkrétnej vízie a pripravovaním hmotnej podoby projektu. Začať by sa malo s komunikáciou s verejnosťou a viac aj so samosprávou, s ktorou už developer komunikuje, a následne sa začne spracovávať projektová dokumentácia. Investor poznamenal, že prístup stavia na spoločnom dialógu, rešpekte a vzájomnej úcte. "Myslím si, že ide o absolútne unikátne miesto v Ružinove a aj obyvatelia by si zaslúžili, aby sa vrátil život do lokality. Nezaslúžia si traumu v podobe skeletu a hromadenia odpadkov," poznamenal Michalica.



Prístup nového investora pozitívne hodnotí aj vedenie mestskej časti. "Hirošima, zrúcanina obchodného domu, je taká jazva Ružinova už vyše 12 rokov. Úprimne sa tešíme, že sa tam začína niečo diať, že nový majiteľ začal s nami komunikovať a vyčistil okolie," povedal pre TASR ružinovský starosta Martin Chren s tým, že mestská časť pracuje na podmienkach, ktoré by chcela, aby bolo dodržané. Týka sa to napríklad výškových obmedzení.



Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval, a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však majiteľ zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Pôvodná budova sa mala od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.



Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Ani v auguste nebolo isté, kedy sa začne stavať. Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť.



Skelet však Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že zhruba pred troma rokmi sa objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia sa odhadovali na okolo 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.