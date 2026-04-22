< sekcia Regióny
Majiteľ zbúranej pamiatky v Trenčíne musí postaviť jej repliku
Rozhodol o tom Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín.
Autor TASR
Trenčín 22. apríla (TASR) - Majiteľ meštianskeho domu na Palackého ulici v Trenčíne, ktorý dal v januári tohto roka zbúrať časť národnej kultúrnej pamiatky (NKP), ju musí nanovo postaviť. Rozhodol o tom Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín. Informáciu priniesol portál MY Trenčín.
Podľa riaditeľky KPÚ Trenčín Veroniky Masárovej povinnosť postaviť budovu nanovo uložil KPÚ prvýkrát vo svojej histórii. V prípade, že majiteľ repliku asanovanej časti budovy nepostaví, hrozí mu pokuta až milión eur. Do dvoch rokov musí pripraviť projektovú dokumentáciu a nechať ju schváliť pamiatkovému úradu.
„KPÚ v Trenčíne vydal vo veci rozhodnutie o náprave podľa pamiatkového zákona, v ktorom určil vykonať opatrenia v súvislosti s odstránením sutiny a ochranou a sanáciu zachovaného zvyšku národnej kultúrnej pamiatky,“ priblížila riaditeľka.
Ako dodala, majiteľ budovy sa voči rozhodnutiu KPÚ môže odvolať. V prípade dovolania KPÚ v Trenčíne vec postúpi Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky.
„KPÚ začal vo veci správne konanie o inom správnom delikte v súvislosti s nezabezpečovaním základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky vlastníkom,“ doplnila Masárová.
Zadné krídlo objektu meštianskeho domu - národnej kultúrnej pamiatky - zbúrali 17. januára tohto roka. NKP je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín.
„Vlastník zbúraním objektu jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. KPÚ Trenčín podal 19. januára trestné oznámenie v sídle obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu,“ informovali v januári pamiatkari.
Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.
Nezákonnú asanáciu objektu odsúdilo aj trenčianske mestské zastupiteľstvo. Prijalo uznesenie so sériou opatrení voči subjektom, ktoré sa podľa poslancov podieľali na nezákonnej asanácii historickej budovy v centre mesta. Zbúranie budovy na Palackého ulici podľa uznesenia poslancov vážne poškodilo identitu mesta.
