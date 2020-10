Majiteľ zvernice sa otestoval na PCB látky, hodnota sa blíži k 1000

Strážske 8. októbra (TASR) - Maximálna hodnota skupiny PCB látok v hovädzom dobytku, ovciach, ošípaných a hydine prípustná pre ľudskú konzumáciu predstavuje hodnotu 40 nanogramov na gram tuku. U Jozefa Adamíka, majiteľa zvernice susediacej s areálom bývalého štátneho podniku Chemko Strážske, rozbor vzorky preukázal hodnotu 990. Médiá o tom informoval vo štvrtok po stretnutí so starostami okolitých obcí.



"Každá vzorka bola pozitívna, ktorú sme odovzdali na kontrolu na veterinu," vysvetlil Adamík dôvod, prečo sa dal otestovať tiež. Mäso z diviny zo zvernice roky konzumoval. "Norma na človeka neexistuje. Ja som mal 990," predstavil výsledok analýzy. Poukázal pritom na skutočnosť, že keď v roku 2009 zvernicu kupoval, nikto ho na žiadne obmedzenia neupozornil. Dnes nesmie zver zo zvernice konzumovať, predávať ani jej umožniť uniknúť odtiaľ. "Musíme, ako užívateľ poľovného revíru, chovať tú zver, držať ju tam, aj keď je kontaminovaná. To sa nám zdá nelogické. Nemáme žiadne nariadenie zlikvidovať kontaminovaný chov," doplnil s tým, že stav zveri, keďže v revíri nerealizujú odstrel, narastá. Aktuálne Adamík odhaduje počet kusov na 200 až 250. S vyjadrením ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), že Chemko Strážske už ďalšie prieskumy nepotrebuje, Adamík súhlasí. "Nám už ten rozbor asi nič nové nepovie. O lokalitách vieme, kde sú (sudy, pozn. TASR). Ja už by som len privítal tie kontajnery a keby sa to začalo likvidovať už zajtra," dodal.



Ako sa vyjadrili starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák a starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská, obyvatelia okolitých obcí sa o dianie vo zvernici i odkalisku Poša zaujímajú. "Ľudia sa veľmi intenzívne pýtajú. Dnes už každého zaujíma, ako dopadne ten prieskum, ktorý robí Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Určite je verejnosť zvedavá aj na výsledky domácich chovov a tých otázok pribúda," povedal Fenčák s tým, že odpovede zatiaľ nepoznajú. Pčolinská informovala, že obec poslala na rozbor vzorku z diviaka uloveného pri odkalisku, výsledok preukázal hodnotu 140.000 nanogramu skupiny PCB na gram tuku. Keďže obyvatelia okolitých obcí konzumujú produkty z vlastných chovov, uvítala by tiež iniciatívu regionálnych hygienikov, aby otestovali i tamojších obyvateľov. Ako podotkla, s inšpekciou životného prostredia i samotným rezortom majú aktuálne "veľmi čulé kontakty". "Záujem zo strany ministra je veľký," uzavrela.



PCB látky, ktoré boli v minulosti považované za zdraviu neškodné, sa používali ako súčasť náterových hmôt, teplonosné kvapaliny vo výmenníkoch tepla či izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch. Výroba týchto látok v podniku Chemko Strážske bola zastavená v roku 1984, najmä na základe iniciatívy vtedajších orgánov verejného zdravotníctva, keďže sa medzičasom zistila ich toxicita. "PCB podliehajú rozkladu v prostredí pomaly, preto zotrvávajú v zložkách životného prostredia dlhý čas. Sú dobre rozpustné v tukoch, preto majú schopnosť bioakumulácie v tukových tkanivách živočíchov i človeka s možným postupným uvoľňovaním do krvného obehu," vysvetlila pre TASR Daša Račková z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva SR. Zdôraznila pritom, že tieto látky nepredstavujú pre ľudské zdravie riziko akútneho poškodenia zdravia.