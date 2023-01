Majitelia pozemkov v BA podali 128 žiadostí o zmenu územného plánu

Bratislava 4. januára (TASR) – V rámci prvej výzvy na zmenu územného plánu mesta (ÚPN) pre zvýšenie dostupnosti bývania zaevidovalo hlavné mesto 128 žiadostí od developerov a vlastníkov pozemkov. Zadefinované podmienky splnilo 92 z nich. Najviac ich je z mestských častí Ružinov (31), Petržalka (14), Rača (11) či Devínska Nová Ves (sedem). TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Počet prijatých žiadostí ukázal a potvrdil, že pre developerov a súkromných vlastníkov ide o funkčný spôsob zmien územného plánu. Pre korektnú spoluprácu medzi mestom a developermi máme vytvorené jasné pravidlá, metodiku, ktorá vznikla v diskusii so všetkými aktérmi," skonštatovala viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová.



Cieľom výzvy, ktorú vyhlásilo hlavné mesto ešte v decembri 2021, je zvýšenie dostupnosti bývania prostredníctvom výstavby nových bytových domov. Ich súčasťou majú byť aj mestské nájomné byty. Ide o lokality, kde to aktuálne územný plán povoľuje v menšom rozsahu, avšak po zmene funkčného využitia by bolo možné zastavať dané územia podľa magistrátu vhodnejšie.



To, či lokality spĺňajú predpoklady na zmenu územného plánu v prospech verejného záujmu, preveria urbanistické štúdie. Mesto už o žiadostiach komunikovalo s mestskými časťami, zároveň developerom a vlastníkom pozemkov odoslalo vlani usmernenia a návrhy odporúčania na prípravu štúdie. Tie si budú žiadatelia pripravovať vo vlastnej réžii. Posudzovať sa bude predovšetkým občianska vybavenosť daného územia, dopravná a technická infraštruktúra. Až následne pristúpi mesto k príprave zmien a doplnkov ÚPN, o ktorých budú rozhodovať mestskí poslanci.



Výnimkou je zóna Mlynské nivy v Ružinove, pre ktorú predložili majitelia pozemkov 16 žiadostí. Pre toto územie pripraví urbanistickú štúdiu Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Má ísť o prvú mestskú urbanistickú štúdiu, ktorá bude koordinovať záujmy vlastníkov pozemkov a verejný záujem obyvateľov.