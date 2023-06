Majiteľom zničených budov v Banskej Štiavnici schválili vyše 4 milióny

Bratislava 12. Júna (TASR) - Súkromným vlastníkom budov v centre Banskej Štiavnice poškodených marcovým požiarom pomôže štát prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva kultúry (MK) SR. Vláda na tento účel schválila v pondelok uvoľnenie financií vo výške 4.184.558 eur.



Pre vlastníkov troch budov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, vyhlási ministerstvo v roku 2023 výzvu v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. "Podmienky uvedené vo výzve budú povinne obsahovať aj obmedzenia a opatrenia zvyšujúce požiarnu bezpečnosť obnovovaných národných kultúrnych pamiatok," dodáva rezort kultúry. Ministerstvo takisto vyhlási výzvu v programe Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí v oblasti kultúry, prostredníctvom nej bude môcť dotáciu čerpať vlastník jednej nehnuteľnosti zasiahnutej požiarom, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou.



Ministerka kultúry Silvia Hroncová po rokovaní vlády uviedla, že obe výzvy by chcel rezort vyhlásiť do konca júna. "Počas ostatného víkendu som bola v Banskej Štiavnici, stretla som s primátorkou a prešla som si približný rozpočet opravy týchto budov. Financie budú využité počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná v období 2023 - 2025," dodala ministerka.



"Ďalšie výdavky spojené s odstraňovaním následkov požiaru budú financované z vlastných zdrojov majiteľov nehnuteľností, poistného plnenia, rozdelených výnosov realizovaných verejných zbierok alebo z iných verejných a súkromných zdrojov, napríklad v prípade úspešnosti dotačných projektov," uvádza ministerstvo.



Vláda 5. apríla na výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici schválila na sanáciu pamiatok v Banskej Štiavnici do 11 miliónov eur. Samospráve už kabinet 26. apríla uvoľnil štyri milióny eur, sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 - 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe. Vláda deklarovala pripravenosť pomôcť aj súkromným vlastníkom poškodených objektov.