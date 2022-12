Majsterka sveta Pattersonová príde obhajovať prvenstvo do B. Bystrice

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) - Austrálska výškarka Eleanor Pattersonová bude na 29. ročníku Banskobystrickej latky obhajovať prvenstvo už s prívlastkom úradujúcej majsterky sveta. Najprestížnejšie halové atletické podujatie na Slovensku sa tentokrát bude konať v utorok 14. februára 2023.



V čiastočne neskoršom termíne ako zvyčajne sa čaká, že skokani budú mať ešte lepšiu súťažnú formu ako v úvode sezóny. Banskobystrická latka, halový výškarsky míting s hudbou, potvrdzuje v posledných rokoch v tomto segmente podujatí pozíciu číslo jeden na svete. V roku 2023 bude súčasťou striebornej kategórie Svetovej halovej tour (World Athletics Indoor Tour Silver) s bodovaním pre svetové rebríčky na úrovni kategórie B. Pre špecializované mítingy je to najvyššia možná kategória.



V bohatej histórii podujatia, ktorá sa začala písať v roku 1993, sa vlani zapísal posledný chýbajúci kontinent, čo sa účasti týka. Hneď víťazne, keď Eleanor Pattersonová z Austrálie vyhrala v oceánskom rekorde 199 cm. Potom pokračovala na úspešnej vlne, získala striebro na halových MS v Belehrade, keď znova zlepšila kontinentálny rekord na 200 cm. V lete potom vyhrala majstrovstvá sveta v Eugene a znova posunula maximum na 202 cm. A do Banskej Bystrice sa vráti aj na 29. ročník. „Som rada, že sa na Slovensko môžem vrátiť. V roku 2022 som vyhrala a naštartovalo ma to na skvelú sezónu, ktorá vyvrcholila víťazstvom na MS. Už teraz sa teším na február a na skvelé súperky, ktoré ma u vás budú čakať. Dúfam, že sa mi podarí zopakovať prvenstvo,“ odkázala Pattersonová, ktorej slová tlmočili organizátori podujatia prostredníctvom tlačovej správy.



Štart potvrdila aj bronzová z MS 2022 Talianka Elena Vallortigarová s maximom 202 cm. Bude to pre ňu už tretí štart na „latke“, bola tretia v roku 2019 a štvrtá v roku 2021. Zo silnej ukrajinskej skupiny sa diváci môžu tešiť na Irynu Geraščenkovú, tradičnú účastníčku (má na konte už 5 štartov na Štiavničkách a v roku 2017 vyhrala), ktorej sa prvýkrát v lete podarilo prekonať dva metre a získala tým štvrté miesto na MS. Na ME v Mníchove bola piata. Je aj strieborná z posledných halových ME 2021 v Toruni.



Mužská súťaž sa môže tešiť na víťaza z roku 2020 a druhého v roku 2021 Kubánca Luisa Zayasa. Jeho dva najlepšie výkony kariéry sú práve z haly Dukly na Štiavničkách 233 a 231 cm. V lete bol na MS v USA šiesty. Premiéru na BBL bude mať novozélandský rekordér Hamish Kerr s 231 cm. Na halových MS 2022 bol bronzový, vyhral Hry Commonwealthu a je aj olympijský finalista z Tokia. Tradičným účastníkom je mexický rekordér Edgar Rivera, finalista MS. Na BBL má sériu neprerušených štartov od roku 2017. V roku 2023 to bude tak už jeho siedmy štart za sebou. Na Slovensko má aj skvelé letné spomienky, svoje absolútne maximum a národný rekord 231 skočil na PTS v Šamoríne v roku 2021.



Vzhľadom na výbornú pozíciu v kalendári majú organizátori na stole záujem prakticky všetkých najlepších skokanov na svete, ktorí sa rozhodli, že v halovej sezóne 2023 budú súťažiť. Rozhodujúce budú v tomto finančné možnosti. Rokovania prebiehajú aj s rekordérkou mítingu a majsterkou Európy z Mníchova Jaroslavou Mahučichovou z Ukrajiny. Na 27. ročníku BBL zlepšila rekord mítingu Blanky Vlašičovej z 205 na 206. Tento výsledok ostal absolútne najlepší v roku 2021, prekonal všetky aj z OH v Tokiu či mítingov Diamantovej ligy.



V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť limity na halové ME 2023 v Istanbule (230 a 196) a letné MS 2023 v Budapešti (232 a 197). Predaj vstupeniek sa začne v januári. Priamy prenos pripravuje RTVS Šport.