Majstrovstvá po domácky vyrobených kár absolvovalo 35 detí

Súťaž o najkrajšiu a najbláznivejšiu káru vyhrala 7-ročná Dorotka, jej vozidlo bolo vyrobené z plechovej vane.

Bardejov 8. júla (TASR) - Na majstrovstvách Slovenska detských, doma vyrobených kár, ktoré sa uskutočnili v nedeľu podvečer v Bardejove, sa zúčastnilo 35 pretekárov. Víťazom sa stal 10-ročný Jakubko, ktorý svoje zručnosti predviedol na drevenom vozidle. TASR informoval Juraj Bochňa z Klubu nadšencov historickej techniky a remesiel, ktorý akciu organizoval.



"Chceli sme, aby deti prežili atmosféru nášho detstva, aby si samy niečo vytvorili. Dôležité bolo aj to, aby strávili čas so svojimi rodičmi. My sme im pomohli, ako sme vedeli, ale ony museli káru vymyslieť a zhotoviť. Jej tvorba stojí približne dve eurá," vysvetlil pre TASR Bochňa. Minulý rok sa niesol v znamení hudobných nástrojov.



Preteky sa konali na ceste na Komenského ulici, ktorá bola počas nich uzavretá. Trasa bola dlhá 200 metrov. Súťaž o najkrajšiu a najbláznivejšiu káru vyhrala 7-ročná Dorotka, jej vozidlo bolo vyrobené z plechovej vane. Najmladší účastníci mali sedem a deväť mesiacov, najstarší mohol mať do 15 rokov. Na akcii sa zúčastnila aj príslušníčka polície, ktorá verejnosti priblížila pravidlá cestnej premávky.



Prvá tvorivá dielňa, na ktorej si mohli káru vyrobiť, sa uskutočnila ešte 9. júna. Podľa Bochňu na nej vznikli vozidlá napr. z hojdacieho kresla, spomínanej plechovej vane či drevených dosák. V celom Bardejove odvtedy, ako ďalej uviedol, nemožno dostať kolieska. "Motivovali sme ľudí, aby šli na šrotoviská a použili pri zhotovovaní staré veci," podotkol.



Klub nadšencov historickej techniky a remesiel vznikol v Bardejove v roku 2016. Momentálne má 16 členov. "Združuje šikovných ľudí, ktorí si radi opravujú staré veci, aby ich nemuseli vyhadzovať. Preto robia pre širokú verejnosť rôzne školenia, ako si opraviť, alebo udržiavať staré bicykle, hračky, spotrebiče, oblečenie, autá," priblížil Bochňa. Podľa jeho ďalších slov sú nadšenci presvedčení, že to, čo si domáci majstri opravia sami, si viac aj vážia a chcú ľudí inšpirovať ku zmene konzumného správania, hoci len na lokálnej úrovni. Venujú sa tiež dobrovoľníckej činnosti.