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Majstrovstvá Slovenska v pumptracku sa uskutočnia v Košiciach
Štartovať môžu jazdci v súťažných kategóriách od piatich rokov, pričom v kvalifikačných pretekoch môžu zabojovať o postup na Velosolutions UCI Pump Track World Championships v Číne.
Autor TASR
Košice 28. augusta (TASR) - Na pumptrackovej dráhe KSK Velosolutions Pump Track v Košiciach sa uskutoční Kvalifikácia na svetový šampionát v pumptracku a Majstrovstvá Slovenska v pumptracku. Ako TASR informovala riaditeľka Cycling Vision Renáta Kmecová ambíciou podujatia je spojiť vrcholový šport, mladé talenty, cyklistickú komunitu, rodiny a fanúšikov do jedného športového dňa.
Štartovať môžu jazdci v súťažných kategóriách od piatich rokov, pričom v kvalifikačných pretekoch môžu zabojovať o postup na Velosolutions UCI Pump Track World Championships v Číne.
Ako uviedla, Majstrovstvá Slovenska v pumptracku sú príležitosťou zažiť atmosféru veľkých pretekov. „Našou snahou je vytvoriť podujatie, ktoré nebude iba o výsledkoch a stopkách. Chceme, aby deti videli jazdcov, ku ktorým môžu vzhliadať, aby rodiny strávili deň spolu a aby fanúšikovia zažili pumptrack z bezprostrednej blízkosti,“ dodala Kmecová s tým, že pre jazdcov je to zároveň príležitosť zabojovať o postup na svetový šampionát v Číne.
Súčasťou podujatia je aj sprievodný program, hudobnú časť doplní skupina BDHS. Organizátori chcú pumptrack ukázať nielen ako vrcholovú športovú disciplínu, ale aj ako dostupnú a atraktívnu formu cyklistiky, ktorá dokáže spájať deti, mladých jazdcov, skúsených pretekárov, rodiny i fanúšikov.
Štartovať môžu jazdci v súťažných kategóriách od piatich rokov, pričom v kvalifikačných pretekoch môžu zabojovať o postup na Velosolutions UCI Pump Track World Championships v Číne.
Ako uviedla, Majstrovstvá Slovenska v pumptracku sú príležitosťou zažiť atmosféru veľkých pretekov. „Našou snahou je vytvoriť podujatie, ktoré nebude iba o výsledkoch a stopkách. Chceme, aby deti videli jazdcov, ku ktorým môžu vzhliadať, aby rodiny strávili deň spolu a aby fanúšikovia zažili pumptrack z bezprostrednej blízkosti,“ dodala Kmecová s tým, že pre jazdcov je to zároveň príležitosť zabojovať o postup na svetový šampionát v Číne.
Súčasťou podujatia je aj sprievodný program, hudobnú časť doplní skupina BDHS. Organizátori chcú pumptrack ukázať nielen ako vrcholovú športovú disciplínu, ale aj ako dostupnú a atraktívnu formu cyklistiky, ktorá dokáže spájať deti, mladých jazdcov, skúsených pretekárov, rodiny i fanúšikov.