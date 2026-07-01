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Majstrovstvá Slovenska: V Žiline si zmerajú sily hasiči

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Snímka z 52. ročníka Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe. Foto: HaZZ

Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami, štafeta s prekážkami a požiarny útok.

Autor TASR
Žilina 1. júla (TASR) - Mesto Žilina sa stalo dejiskom 52. ročníka Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe. Účastníci si od stredy do piatka (3. 7.) zmerajú sily v priestoroch Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline a na Atletickom štadióne Veľký Diel Žilinskej univerzity v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.

Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami, štafeta s prekážkami a požiarny útok.

Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe organizuje Prezídium HaZZ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline.

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