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Majstrovstvá Slovenska: V Žiline si zmerajú sily hasiči
Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami, štafeta s prekážkami a požiarny útok.
Autor TASR
Žilina 1. júla (TASR) - Mesto Žilina sa stalo dejiskom 52. ročníka Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe. Účastníci si od stredy do piatka (3. 7.) zmerajú sily v priestoroch Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline a na Atletickom štadióne Veľký Diel Žilinskej univerzity v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami, štafeta s prekážkami a požiarny útok.
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe organizuje Prezídium HaZZ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline.
Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami, štafeta s prekážkami a požiarny útok.
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe organizuje Prezídium HaZZ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline.