Majstrovstvá veteránov v behu v Košiciach prinesú dopravné obmedzenia

Košice 11. augusta (TASR) - Majstrovstvá sveta (MS) veteránov v orientačnom behu v Košiciach, ktoré sa začínajú v piatok, si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti. Na MS veteránov pobeží viac ako 3000 športovcov. Šampionát potrvá do 18. augusta.



Piatok patrí registrácii účastníkov v Kasárňach/Kulturparku. Tréningy sa budú konať v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a v parku na Obrancov mieru. Na Južnej triede a Čermeľskej ceste budú preto vyhradené miesta na parkovanie autobusov. Na Skladnej ulici, v časti pri areáli RTVS, budú vyhradené parkovacie miesta pre účastníkov majstrovstiev.



"Ulice Vysokoškolská a Letná v úseku Komenského - Boženy Němcovej budú v sobotu (12. 8.) od 9.00 do 14.00 h uzavreté. Zároveň sa uzavrie vjazd na Park Angelinum po uliciach Jilemnického a Jesenná," uvádza s tým, že na uliciach Boženy Němcovej a Zimnej bude obmedzená rýchlosť a výjazd zo sídliska bude povolený pomalou jazdou. Vyhradené miesta pre parkovanie autobusov sa budú nachádzať na Čermeľskej ceste.



V nedeľu (13. 8.) od 9.00 do 14.00 h dôjde k uzavretiu centra Košíc a časti Moyzesovej ulice. Vjazd do centra budú mať povolený len záchranné zložky. Uzavreté budú ulice Moyzesova od križovatky s Kňazovického po križovatku s Poštovou, Poštová ulica v úseku Moyzesova-Mäsiarska, Baštová, Hlavná pri obchodnom dome Urban smerom na Zbrojničnú, Kováčska v celej dĺžke, Orlia, Štefánikova od Jakabovho paláca, Puškinova, Krmanova, Mojmírova od Pribinovej, Tajovského od Grešákovej a Timonova od Moyzesovej.