Makara: Prešovský kraj vie preinvestovať historicky najvyššie sumy

Prešov 9. mája (TASR) – Aj keď riadny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2021 skončil v schodku, po zapojení finančných operácií skončilo v rezervnom fonde prebytkových 24,5 milióna eur. Ako sa pre médiá po pondelkovom zasadnutí krajského zastupiteľstva vyjadril vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara, v aktuálnom, ako i nasledujúcom roku vie preto kraj preinvestovať historicky najvyššie sumy.



"Pokiaľ odrátame príjmy od výdavkov, sme v schodku, ale po zapojení finančných operácií, čo sa týka čerpania úverov a zapájania hospodárskych výsledkov ostatných rokov, sme v značnom prebytku, skoro desať percent riadneho rozpočtu," uviedol s tým, že keďže sa kraju vlani nepodarilo zrealizovať všetky naplánované investičné akcie, do aktuálneho rozpočtu sa presunulo 53 miliónov eur. Historicky najvyššie je tiež podľa Makaru vlaňajšie celkové hospodárenie kraja. "Rozpočet dosiahol hodnotu 318 miliónov eur, čo sa počas existencie kraja ešte nestalo," skonštatoval.



Viac ako 21 miliónov eur z prebytku vyčlenil kraj na rekonštrukcie ciest a mostov vo svojej správe, druhý najväčší balík poputuje do školstva. "Tam sa snažíme využívať aj eurofondy, aj sa snažíme maximalizovať prostriedky z nášho rozpočtu," doplnil Makara.



Krajskí poslanci okrem záverečného účtu PSK schválili aj druhú zmenu rozpočtu, či dofinancovanie neoprávnených výdavkov v projekte Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo v sume 300.000 eur. Odobrili tiež podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zakúpenie techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách i zvýšenie príspevkov na štúdium v jazykovej škole.



Zelenú dalo Zastupiteľstvo PSK aj krajským kultúrnym organizáciám, ktoré sa chcú v rámci výzvy ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom uchádzať o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov. Krajská galéria v Prešove by rada zrekonštruovala a modernizovala svoje hospodárske budovy, Krajské múzeum v Prešove, stavebne obnovila interiér veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a tiež komplexne obnovila meštianske domy a Múzeum v Kežmarku rekonštruovalo tamojší Dom meštiansky.