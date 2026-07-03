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Následky povodne v Makove sa prejavili na poškodenej infraštruktúre
Povodeň v obci najviac zasiahla časti Kopanica a Trojačka.
Autor TASR
Makov 3. júla (TASR) - Následky prívalovej povodne v obci Makov v okrese Čadca sa prejavili na poškodenej infraštruktúre a majetku. Voda vymyla cesty, podmyla mosty a zaniesla priepusty. Poškodila aj korytá potokov, kde došlo k zátrhom brehov a susediacich pozemkov. Ako pre TASR uviedol starosta obce Makov Stanislav Gašparík, povodeň priniesla i naplaveniny v podobe kameňov, zeminy, konárov a kmeňov stromov. Voda zároveň zatopila niekoľko pivničných priestorov a znečistila zdroje pitnej vody.
Obec Makov vyhlásila v stredu 1. júla od 18.00 h mimoriadnu situáciu v dôsledku prívalovej povodne. „Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili z dôvodu ochrany zdravia občanov. Prívalové množstvo vody bolo zjavne na pohľad obrovské a pohyb po dedine bol nebezpečný. Bolo jasné, že vzniknú aj škody na majetku a nedalo sa predpokladať, ako dlho budú tieto zrážky trvať. Chvalabohu ešte v ten deň ustali. Ak by sa tak nestalo, škody by boli omnoho väčšie,“ spresnil Gašparík.
Povodeň v obci najviac zasiahla časti Kopanica a Trojačka. Na nevyhnutný čas musela obec uzavrieť cestu na Kasárne z dôvodu, že konkrétny priepust na toku bol upchatý a voda tiekla po ceste. „Bol to veľký prúd, ktorý čiastočne vymyl krajnicu, zatopil pivnice priľahlých domov a znemožnil dopravu po ceste. Priepust sa vo štvrtok (2. 7.) podarilo sfunkčniť a cestu otvoriť,“ ozrejmil starosta.
Dodal, že výšku škôd predbežne odhaduje na sedemmiestnu sumu v eurách. Následky povodne v Makove odstraňuje Slovenský vodohospodársky podnik, zamestnanci obce Makov s obecnou technikou, miestne firmy a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Makov pomocou zemných strojov, čerpadiel, protipovodňového výstroja DHZ a ručného náradia. Pri svojich nehnuteľnostiach pracujú samotní občania.
Obec Makov vyhlásila v stredu 1. júla od 18.00 h mimoriadnu situáciu v dôsledku prívalovej povodne. „Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili z dôvodu ochrany zdravia občanov. Prívalové množstvo vody bolo zjavne na pohľad obrovské a pohyb po dedine bol nebezpečný. Bolo jasné, že vzniknú aj škody na majetku a nedalo sa predpokladať, ako dlho budú tieto zrážky trvať. Chvalabohu ešte v ten deň ustali. Ak by sa tak nestalo, škody by boli omnoho väčšie,“ spresnil Gašparík.
Povodeň v obci najviac zasiahla časti Kopanica a Trojačka. Na nevyhnutný čas musela obec uzavrieť cestu na Kasárne z dôvodu, že konkrétny priepust na toku bol upchatý a voda tiekla po ceste. „Bol to veľký prúd, ktorý čiastočne vymyl krajnicu, zatopil pivnice priľahlých domov a znemožnil dopravu po ceste. Priepust sa vo štvrtok (2. 7.) podarilo sfunkčniť a cestu otvoriť,“ ozrejmil starosta.
Dodal, že výšku škôd predbežne odhaduje na sedemmiestnu sumu v eurách. Následky povodne v Makove odstraňuje Slovenský vodohospodársky podnik, zamestnanci obce Makov s obecnou technikou, miestne firmy a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Makov pomocou zemných strojov, čerpadiel, protipovodňového výstroja DHZ a ručného náradia. Pri svojich nehnuteľnostiach pracujú samotní občania.