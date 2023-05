MAL NAPADNÚŤ MANŽELKU: Polícia obvinila muža z nebezpečného vyhrážania

Bánovce nad Bebravou 9. mája (TASR) - Policajti obvinili 46-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. V jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou mal napadnúť svoju manželku po tom, ako mu oznámila, že sa chce rozviesť. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž sa mal svojej žene vyhrážať, že ju radšej zabije, ako by ho mala opustiť. Jeho slovné vyhrážky mali prerásť do fyzického útoku. Poškodenú mal muž sácať a udierať najmä do hlavy, následkom čoho opakovane spadla," uviedli policajti.



Žena sa snažila pred útokmi svojho manžela brániť a až keď mala začať kričať o pomoc, s útokmi mal prestať. Následne vyhľadala lekársku pomoc, doplnila polícia.



Policajti muža po príchode na miesto obmedzili na osobnej slobode. V dychu mu namerali 0,85 promile. V minulosti súdne trestaného muža umiestnili v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník spracoval podnet na jeho väzobného stíhanie, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.