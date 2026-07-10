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MAL POŠKODIŤ POMNÍKY A HROBY: Dolapila ho polícia
Podľa nich ide o muža, ktorý je podozrivý aj z poškodenia viacerých osobných áut, ku ktorému došlo v júni na Ulici J. M. Hurbana v Lučenci.
Autor TASR
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Trenč 10. júla (TASR) - Poškodené hroby a zničené pomníky našli pozostalí v týchto dňoch na cintoríne v obci Trenč v okrese Lučenec. Po oznámení začala polícia pátrať po páchateľovi a v krátkom čase sa jej podarilo stotožniť podozrivú osobu. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Podľa doposiaľ vykonaného preverovania a vykonaných procesných úkonov sa mal skutku dopustiť 18-ročný muž z Cinobane. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku. Podozrivého polícia zadržala, vzniesla mu obvinenie a podala podnet na jeho väzobné stíhanie,“ uviedli policajti.
Podľa nich ide o muža, ktorý je podozrivý aj z poškodenia viacerých osobných áut, ku ktorému došlo v júni na Ulici J. M. Hurbana v Lučenci.
„Prípadom sa zaoberajú lučeneckí kriminalisti, vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pokračovacieho trestného činu poškodzovania cudzej veci,“ dodala polícia.
„Podľa doposiaľ vykonaného preverovania a vykonaných procesných úkonov sa mal skutku dopustiť 18-ročný muž z Cinobane. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku. Podozrivého polícia zadržala, vzniesla mu obvinenie a podala podnet na jeho väzobné stíhanie,“ uviedli policajti.
Podľa nich ide o muža, ktorý je podozrivý aj z poškodenia viacerých osobných áut, ku ktorému došlo v júni na Ulici J. M. Hurbana v Lučenci.
„Prípadom sa zaoberajú lučeneckí kriminalisti, vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pokračovacieho trestného činu poškodzovania cudzej veci,“ dodala polícia.