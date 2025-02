MAL PRESTRELENÚ HLAVU: V Ožďanoch našli telo chlapca bez známok života

Ožďany 16. februára (TASR) - V obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota bolo v sobotu (15. 2.) nájdené telo mladistvého so strelným poranením hlavy bez známok života. Informovala o tom Danka Capáková z Operačného strediska (OS) záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR. Úmrtie 16-ročného chlapca vyšetruje i polícia.



"Na základe volania na tiesňovú linku 155 sme v sobotu po 16.15 h vyslali rýchlu lekársku pomoc do Oždian k osobe so strelným poranením hlavy. Lekár po príchode konštatoval exitus," uviedla Capáková s tým, že bližšie informácie vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť.



Prípadom sa zaoberá aj polícia, pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. "V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre zločin zabitia. Momentálne prebiehajú procesné úkony," potvrdila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.