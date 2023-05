NOČNÁ NAHÁŇAČKA: Polícia prenasledovala motorkára, mal pri sebe drogy

Nitra 25. mája (TASR) - Nitrianski policajti v noci prenasledovali vodiča motorky, ktorý sa im snažil uniknúť. Neskôr zistili, že má zadržaný vodičský preukaz a je pod vplyvom drog, ktoré mal aj pri sebe.



Ako informovala polícia, hliadka si muža všimla na Cabajskej ulici v Nitre, keď pri odbáčaní nedal znamenie o zmene smeru jazdy. "Policajti ho preto chceli zastaviť a skontrolovať, vodič motocykla však zrýchlil a snažil sa ujsť. Jazdil v protismere a po Novozámockej ulici šiel rýchlosťou viac ako 150 km/h," uviedla na sociálnej sieti polícia. Muž na Lieskovej ulici nezvládol riadenie a pri brzdení spadol z motorky. Policajti ho po zadržaní podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Pretože sa sťažoval na bolesť hrudníka, bola privolaná rýchla zdravotná pomoc.



Lustráciou bolo zistené, že ide o 46-ročného muža, ktorý má zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom návykovej látky. "Pri nakladaní do sanitky vypadla motocyklistovi malá čierna taška, ktorú mal za opaskom. V nej bolo vidno vrecko s hnedým práškom, o ktorom vzniklo podozrenie, že by mohlo ísť o heroín, a tiež menšie vrecko s bielou kryštalickou látkou, ktorá pripomínala pervitín. Keďže vzniklo podozrenie pre drogovú trestnú činnosť, bola mužovi obmedzená osobná sloboda," uviedla polícia.



Vodič motorky bol následne prevezený do nemocnice, kde sa zisťoval rozsah jeho poranení, zároveň ho podrobili aj toxikologickému vyšetreniu. "Výsledok bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a morfín. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," doplnila polícia.