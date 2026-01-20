< sekcia Regióny
MAL PRI SEBE DROGY: Vodič bol opitý, jazdil s doživotným zákazom
Muža zastavila policajná hliadka, v dychu mu namerala 1,90 promile alkoholu.
Autor TASR
Považská Bystrica 20. januára (TASR) - Považskobystrickí policajti obvinili 44-ročného muža z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, marenia výkonu úradného rozhodnutia a neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. V Považskej Bystrici jazdil na motocykli pod vplyvom alkoholu v čase doživotného zákazu a pri sebe mal psychotropné látky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muža zastavila policajná hliadka, v dychu mu namerala 1,90 promile alkoholu. Policajti zistili, že má doživotný zákaz viesť motorové vozidlá a v minulosti bol už viackrát súdne trestaný. Obvinený následne dobrovoľne vydal plastovú nádobu so zelenou rastlinnou sušinou, ktorá bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.
Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. O jeho väzobnom stíhaní bude rozhodovať súd.
