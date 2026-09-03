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MAL PRI SEBE ZBRAŇ: Vyhrážal sa s ňou ľuďom, polícia ho obvinila
Podľa zistení polície mal popoludní prísť pred jeden z rodinných domov, kde slovne vyvolával osobu, ktorá sa v tom čase v dome nenachádzala.
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 3. septembra (TASR) - Polícia obvinila 42-ročného muža, ktorý sa mal koncom augusta v jednej z obcí okresu Trebišov počas dňa vyhrážať viacerým ľuďom a pohybovať sa so zbraňou. Pri jednom z incidentov mali byť počuť aj zvuky pripomínajúce streľbu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, muž skončil vo väzbe.
Podľa zistení polície mal popoludní prísť pred jeden z rodinných domov, kde slovne vyvolával osobu, ktorá sa v tom čase v dome nenachádzala. Krátko nato bolo podľa polície počuť niekoľko zvukov pripomínajúcich streľbu. Jeho konanie malo u prítomných vyvolať dôvodnú obavu o život. K zraneniu nikoho nedošlo. O niekoľko hodín neskôr sa mal ten istý muž nachádzať v jednom z miestnych podnikov, kde sa mal správať agresívne a opakovane sa vyhrážať žene smrťou. Aj v tomto prípade mala mať poškodená obavu, že svoje vyhrážky uskutoční.
Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Kráľovský Chlmec muža po prijatí oznámenia zadržali a predviedli na policajné oddelenie. V rámci vyšetrovania zabezpečili dôkazy vrátane kamerových záznamov zachytávajúcich pohyb osoby. Polícia následne 42-ročného muža obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania spáchaného závažnejším spôsobom konania - so zbraňou. „Vyhrážky, ktoré môžu u ľudí vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie, neberieme na ľahkú váhu. Každé takéto oznámenie preverujeme a podľa zistených skutočností vykonávame ďalšie zákonné kroky,“ doplnila hovorkyňa.
Podľa zistení polície mal popoludní prísť pred jeden z rodinných domov, kde slovne vyvolával osobu, ktorá sa v tom čase v dome nenachádzala. Krátko nato bolo podľa polície počuť niekoľko zvukov pripomínajúcich streľbu. Jeho konanie malo u prítomných vyvolať dôvodnú obavu o život. K zraneniu nikoho nedošlo. O niekoľko hodín neskôr sa mal ten istý muž nachádzať v jednom z miestnych podnikov, kde sa mal správať agresívne a opakovane sa vyhrážať žene smrťou. Aj v tomto prípade mala mať poškodená obavu, že svoje vyhrážky uskutoční.
Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Kráľovský Chlmec muža po prijatí oznámenia zadržali a predviedli na policajné oddelenie. V rámci vyšetrovania zabezpečili dôkazy vrátane kamerových záznamov zachytávajúcich pohyb osoby. Polícia následne 42-ročného muža obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania spáchaného závažnejším spôsobom konania - so zbraňou. „Vyhrážky, ktoré môžu u ľudí vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie, neberieme na ľahkú váhu. Každé takéto oznámenie preverujeme a podľa zistených skutočností vykonávame ďalšie zákonné kroky,“ doplnila hovorkyňa.