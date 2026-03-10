Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mal problém udržať sa v pruhu: Vodič bol opitý a bez oprávnenia

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Polícia informovala, že vodiča zastavili policajti vo večerných hodinách na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou po tom, čo sa im nepozdávala jeho jazda.

Žiar nad Hronom 10. marca (TASR) - Žiarski policajti odhalili v piatok 6. marca vodiča, ktorý jazdil na frekventovanej ceste pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia. Polícia ho obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Polícia informovala, že vodiča zastavili policajti vo večerných hodinách na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou po tom, čo sa im nepozdávala jeho jazda. Mal totiž problém udržať sa s vozidlom vo svojom jazdnom pruhu. „Dôvod odhalila dychová skúška, ktorá bola pozitívna s výsledkom takmer 1,5 promile,“ uviedla polícia. Policajti následne zistili, že 35-ročný muž za volantom nie je držiteľom vodičského oprávnenia, a zakázali mu ďalšiu jazdu.


