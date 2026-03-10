< sekcia Regióny
Mal problém udržať sa v pruhu: Vodič bol opitý a bez oprávnenia
Polícia informovala, že vodiča zastavili policajti vo večerných hodinách na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou po tom, čo sa im nepozdávala jeho jazda.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. marca (TASR) - Žiarski policajti odhalili v piatok 6. marca vodiča, ktorý jazdil na frekventovanej ceste pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia. Polícia ho obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
