MAL SPÁCHAŤ PODVOD: 35-ročného Andreja z Bratislavy obvinila polícia

Bratislava 28. februára (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného Andreja F. z Bratislavy za zločin neoprávnenej výroby a používania platobného prostriedku. Muž sa už v minulosti dopustil páchania trestných činov, za ktoré bol právoplatne odsúdený. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Polícia priblížila, že vyšetrovanie začala v súvislosti so zločinom podvodu v súbehu s trestným činom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku spáchaného formou spolupáchateľstva. Páchateľ mal telefonicky kontaktovať poškodenú seniorku a predstaviť sa ako pracovník banky. Informovať ju mal o výmene jej platobnej karty prostredníctvom SMS správ. "Po niekoľkých volaniach a SMS správach jej podvodník navrhol, že na jej adresu pošle kuriéra, ktorý jej pomôže vyriešiť situáciu, keďže vraj nie je dostatočne zručná," priblížila polícia. Ešte v ten deň mal za ženou prísť falošný kuriér, ktorého pustila do bytu. Pri odchode si od nej vypýtal platobnú kartu pod zámienkou jej výmeny a urobil dve neoprávnené platby.



Polícia preto opätovne upozorňuje seniorov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronicky kontaktujú a tlačia do úkonov. Polícia seniorom odporúča, aby sa v takýchto situáciách radili a pýtali známych, pracovníkov bánk a iných úradov.