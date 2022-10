MAL TAKMER 5 PROMILE: V obci Rovinka havaroval vodič

Bratislava 10. októbra (TASR) - V obci Rovinka v okrese Senec havaroval 29-ročný vodič s takmer piatimi promile. Z medicínskeho hľadiska to predstavuje riziko smrteľnej otravy alkoholom. Pri nehode sa nikto nezranil. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



"Vodič vozidla Seat Ibiza počas vedenia vozidla na Hlavnej ulici zišiel mimo vozovky a narazil do stĺpu verejného osvetlenia," opísali policajti. Vodiča následne zadržali, eskortovali na policajné oddelenie a umiestnili do cely policajného zaistenia.



"Zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla polícia. Vec sa podľa nej realizuje v tzv. superrýchlom konaní.