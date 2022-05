MAL TO BYŤ VTIP: Maturantka zverejnila status o streľbe na škole

Trnava/Piešťany 27. mája (TASR) - Polícia zasahovala v obci pri Trnave v domácnosti maturantky, ktorá na sociálnej sieti zverejnila status o údajnej streľbe na piešťanskej strednej škole. Po posúdení jeho obsahu a analýze odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality sa veci ujali trnavskí kriminalisti, ktorí vzhľadom aj na udalosti posledných dní situáciu nechceli podceniť. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Mladé dievča sa k statusu, kde bolo uvedené, že v Piešťanoch na strednej škole bola masová streľba s 21 obeťami, priznalo. "Uviedla, že bola nahnevaná a celý status bol iba vtip. Práve v pondelok má totiž na tejto strednej škole maturovať. Policajti ju upozornili, že takéto informácie a jej konanie môže byť vyhodnotené ako trestný čin. Na nevhodné správanie sme upozornili aj školu, v ktorej stredoškoláčka najbližší pondelok maturuje," uviedla Linkešová.



Polícia upozorňuje tínedžerov, že aj oni ako užívatelia sociálnych sietí sú trestnoprávne zodpovední za to, čo zverejňujú, a to aj keď ide o virtuálny svet. "Hoci sa v tomto prípade zistilo, že ide o hoax, podstatné je, či takáto informácia, ktorá sa šírila verejne, má potenciál vyvolať napríklad šírenie paniky medzi ľuďmi," upozornila hovorkyňa. Ak polícia vyhodnotí zverejnenie vymysleného príbehu vydávaného za skutočný ako ohrozujúcu správu, môže podľa trestného zákona situáciu klasifikovať ako šírenie poplašnej správy a osobe môže hroziť strata slobody až na dva roky.



Polícia rieši každý takýto prípad protiprávneho konania bez ohľadu na to, či k nemu dochádza v reálnom alebo virtuálnom svete.